Giulia De Lellis “Tentato omicidio, stavo morendo!”/ “Non respiravo e nessuno capiva”

Giulia De Lellis ha trascorso momenti indimenticabili in quel di Dubai, dove si trovava per motivi di lavoro. Alla vigilia del suo ritorno in Italia, accompagnata dal neo fidanzato Carlo Beretta, la nota influencer nata nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, si è recata ieri sera in un bellissimo ristorante del posto con l’intento di mangiare della squisita carne. Ma proprio da qui ha preso il via il suo – a tratti esilarante – racconto attraverso le Instagram Stories, di quello che le era capitato: “Stasera mi è capitata una cosa terribile, non mi era mai capitato in tutta la mia vita. Una cosa brutta, fastidiosa”, ha esordito prima di approfondire ai suoi follower i dettagli della sua disavventura. Tutta colpa di un peperoncino jalapeño, noto per essere particolarmente piccante, che la De Lellis non è riuscita neppure a fotografare in quanto lo ha mangiato per intero in maniera distratta scambiandolo per un banale peperone. Poco dopo però, gli effetti sono stati per la giovane disastrosi: “Andiamo a mangiare in questo posto buonissimo e poi ad un certo punto mi stavo mangiando queste cose e mi becco involontariamente un jalapeño. Io inizio a masticarlo, lo mando giù e vado a fuoco”, ha raccontato.

GIULIA DE LELLIS E LA DISAVVENTURA A DUBAI

Il racconto di Giulia De Lellis da Dubai è proseguito con il resoconto dettagliato della sua disavventura culinaria: “Stavo soffocando, stavo per morire!”, ha continuato sempre attraverso il suo profilo social. La popolare influencer ha rivelato ai suoi follower di non gradire particolarmente il piccante, da qui la naturale reazione dopo aver mandato giù un peperoncino jalapeño per intero. “Non riuscivo più a respirare, mi veniva da vomitare”, ha proseguito in quello che a tratti ha preso le sembianze di un racconto horror, proprio a causa della reazione avversa che su di lei ha avuto il piccantissimo alimento. E così tra naso che colava ed occhi che lacrimavano Giulia ha coinvolto nella sua disavventura i fan, al punto da esagerare ed asserire, scherzando: “Cioè è tentato omicidio, stavo morendo. Una cosa mai provata prima. Nessuno degli altri capiva la gravità della situazione!”. Fortunatamente a venirle in soccorso è stato un cameriere che in modo molto premuroso si è accorto del problema dell’ex di Damante portandole prontamente del pane e del gelato. La De Lellis ha infatti spiegato che in casi come questi mangiare della mollica e del latte (o altri alimenti che lo contengono, in questo caso appunto il gelato) può portare ad un effetto di sollievo. “Mi sono ripresa”, ha quindi concluso al termine delle varie Stories ma mostrandosi ancora scossa, mentre il fidanzato continuava a prendersi bonariamente gioco di lei, pur senza farsi vedere.



