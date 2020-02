Giulia De Lellis “Terrorizzata dal Coronavirus”/ “Avevo sottovalutato tutto ma ora..”

Giulia De Lellis non ha peli sulla lingua e, sicuramente, chi la conosce sa bene che è da sempre ipocondriaca. Proprio lei, qualche settimana fa, girava all’aeroporto con una mascherina fashion che adesso lei stessa ammette che non serve a niente. L’allerta è ormai alta e adesso che il virus è arrivato in Italia lasciandosi alle spalle vittime e infetti, Giulia De Lellis torna ad avere paura per la velocità con cui il contagio avviene e così ha pensato bene di prendersi una “pausa” dalla sua settimana della moda di Milano per dire qualcosa ai suoi fan: “Vi voglio dire al volo due parole sul Coronavirus, non per creare allarmismi, anche se ultimamente sto malissimo perché sono ipocondriaca”. L’influencer ha pensato bene di riportare sui social quelle che sono le guide generali da usare in queste occasioni iniziando a raccomandare tutti di non andare in ospedale ma di usare il numero verde del Ministero della Salute in caso di sospetti o altro.

In particolare, Giulia De Lellis dice: “Se avete una tosse abbastanza forte o avvertite la febbre, mi raccomando, non andate in ospedale. Lavatevi le mani e non toccatevi gli occhi: sono regole di base, cose che dovrebbero essere fatte sempre ma che io adesso sto facendo più spesso, tra un po’ mi cadono le mani. Prestiamo attenzione, ragazzi, a questa cosa che l’avevo sottovalutata. Mi sta tornando una forte agitazione adesso”. Alla fine l’influencer ha rivelato ai fan che dopo questa settimana della moda e proprio per via di questa agitazione, si prenderà un paio di giorni di pausa per ricaricare le pile e riposare. Questo basterà a tenerla tranquilla in questo stato di agitazione generale?

