Giulia De Lellis/ “Tra 10 anni? Moglie e mamma!”: e su Andrea Iannone…

Giulia De Lellis intervistata tra le pagine del magazine di Uomini e Donne, ha esordito parlando del suo rapporto con la famiglia, raccontando di essere pazzamente legata alla nipotina Matilde. “Essere zia è stato un dono per me! La gioia che ho ricevuto è stata imparagonabile a tutte le altre cose belle della mia vita! Io da sempre amo i bambini, averne uno ‘tutto mio’ a prescindere è bellissimo. Per di più, la mia piccola è così complice e legata a me che davvero chiedere di meglio non si può… Mi sento fortunata!”. L’esperta in tendenze rivela di essere in simbiosi con la piccola: “quando sono a casa io e lei siamo inseparabili. Dormiamo insieme, facciamo il bagnetto insieme, la pappa insieme, e tutto il resto che vi lascio immaginare. Lei è ancora piccola, dipende a trecentosessanta gradi da me e questo mi fa sentire invincibile”. Poi è arrivata anche la seconda nipotina Penelope: “Quando è nata pensavo che non avrei più provato ‘quella sensazione’, la prima. In realtà è la cosa più naturale del mondo, e si chiama amore”.

Giulia De Lellis racconta i progetti: e su Andrea Iannone…

Giulia De Lellis ha confidato che tra dieci anni si vede anche lei mamma e moglie (e non come Pamela Prati!): “una donna indipendente, anche lavorativamente parlando! Oggi sto facendo tutto quello che faccio per arrivare a tutto questo. Speriamo di farcela”. Poi ha spiegato il suo lavoro sul web, da esperta in influenze: “Le aziende invece che investire in pubblicità preferiscono investire su noi ragazze (…) C’è più fantasia, ed è tutto più bello. L’investimento non è piccolo ma viene fatto perché il risultato è incredibile la maggior parte delle volte, se si lavora con chi è competente”. Da poco è uscita la sua nuova linea di bikini e collabora con molti brand Made in Italy. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, confida che le piace sperimentare: “Io lavoro così: quando c’è il mio nome, studio ogni piccolo dettaglio”. E sulla fiction che realizzerà su Witty rivela: “è un progetto molto entusiasmante. Lavorarci è stato impegnativo, divertente e soprattutto molto stimolante. Appena posso dirò di più: non dipende da me questo silenzio, e le mie ragazze lo sanno: appena posso racconto tutto. Ma è anche questo il bello, no? L’attesa stessa di sapere…”. Silenzio stampa invece, sulla sua relazione con Andrea Iannone.

