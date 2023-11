Giulia De Lellis: “Uomini e Donne? Uno scherzo del destino”/ “Persi la testa per Andrea Damante e…”

Giulia De Lellis e il ricordo di Uomini e Donne

Giulia De Lellis, oggi, è una delle influencer più seguite in Italia con 5,3 milioni di followers. Una popolarità che la De Lellis ha raggiunto nel corso degli anni tuffandosi in diverse esperienze professionali. Tutto, però, è cominciato con la sua avventura nello studio di Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante. All’epoca, Giulia era giovanissima ma con il suo carattere peperino e la sua già evidente bellezza conquistò non solo il cuore di Andrea Damante con cui ha poi vissuto una storia d’amore che ha fatto sognare tutti, ma anche il pubblico.

Da quell’esperienza come corteggiatrice sono passati anni. Oggi, Giulia ha trovato il proprio posto nel mondo dello show business ed è felicemente fidanzata con Carlo Beretta. Tuttavia, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di TvBlog, la De Lellis ha parlato nuovamente di Uomini e Donne.

Le parole di Giulia De Lellis su Uomini e Donne

“Io mi sono ritrovata a partecipare a Uomini e Donne per uno scherzo del destino. Una delle mie più care amiche mi portò lì mentre stavo per trasferirmi e andare a vivere a Londra per un anno sabbatico[…] Poi arrivai a Uomini e Donne e trovai questo ragazzo (Andrea Damante, ndr) per il quale persi immediatamente la testa e i miei progetti cambiarono […] Poi non si è rivelato così difficile farlo perché la vita mi ha fatto scoprire un mestiere che allora praticamente neanche esisteva, quello di influencer”. con queste parole, la De Lellis ha ricordato la sua esperienza a Uomini e Donne da cui ha poi dato il via alla sua carriera cimentandosi anche nella conduzione.

La prima a scommettere sulle sue doti da conduttrice è stata Maria De Filippi come racconta la stessa Giulia: “È stata Maria De Filippi a propormi questa conduzione. Ero emozionata e non sapevo se sarei stata all’altezza delle aspettative. Avevo preoccupazioni sane e giuste. Maria però ci ha visto lungo anche in questo caso: è stato grazie a questa esperienza che ho capito cosa avrei voluto fare in ambito televisivo”.











