Giulia De Lellis, vacanza a Mykonos con le amiche/ Fisico mozzafiato per l’influencer e il web impazzisce

Giulia De Lellis e la vacanza a Mykonos con le amiche

Giulia De Lellis non trascura le amiche e, in attesa di concedersi anche una vacanza con il fidanzato Carlo Beretta, si gode qualche giorno di relax in quel di Mykonos in compagnia delle amiche. Mykonos resta ancora una meta super gettonata dai vip italiani e, dopo tanti volti di Uomini e Donne come Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, è arrivata anche Giulia De Lellis con i suoi bikini strepitosi e il suo fisico mozzafiato.

Con un look semplice e acqua e sapone per godersi il sole e il mare di Mykonos, Giulia indossa un bikini che le calza perfettamente e che mette in risalto le sue forme come mostrano le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi nella rubrica “Chicche di gossip” nel numero in edicola da mercoledì 12 luglio.

Tutti pazzi per i bikini di Giulia De Lellis

I bikini che sta sfoggiando in vacanza sono tutti presenti sul profilo Instagram di Giulia De Lellis. Sempre più regina dei social, seguitissima per i suoi consigli di bellezza, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è la testimonial di diversi brand tra cui molti realizzano bikini. I vari modelli sono stati tutti pubblicati dalla De Lellis mandando in tilt i fan.

Sono tanti, infatti, i complimenti che Giulia riceve per il suo fisico. Snello, asciutto e super in forma, la De Lellis, pur essendo cresciuta e cambiata dai tempi di Uomini e Donne, resta di una bellezza esagerata e i complimenti che riceve sia da uomini che da donne ne sono la prova.

