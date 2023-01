Giulia De Lellis, vacanza da incubo ai Caraibi: “Tragedia”/ Valigia persa e problemi con l’aereo

Giulia De Lellis, vacanza da incubo ai Caraibi: la disavventura dell’influencer

Avrebbe dovuto essere un viaggio da sogno ai Caraibi con la dolce metà, invece Giulia De Lellis ha vissuto una vacanza da incubo, anzi un ritorno da incubo. È stata la nota influencer a raccontare sui social i numerosi problemi avuti nel corso del viaggio insieme al fidanzato Carlo Beretta. I due sono partiti per St Barth dopo una breve incursione a New York, ma qualcosa è andato storto.

CARLO GUSSALLI BERETTA, CHI É IL FIDANZATO DI GIULIA DE LELLIS/ "Con lui, immagino…"

“Ieri abbiamo aspettato non so più quanto il volo di ritorno che inspiegabilmente non è partito. – ha raccontato Giulia su Instagram – Se restavamo, perdevamo la coincidenza. Se perdevamo la coincidenza, dovevamo restare a St. Barth per tre giorni perché non c’erano più voli. Non vi sembra un film già visto?” Il riferimento è ai problemi avuti anche al viaggio di andata, anche se il ritorno è stato ancor più difficile.

SANDRA E GIULIO, GENITORI GIULIA DE LELLIS/ "Separati dopo 33 anni, oggi sono..."

Giulia De Lellis, dal jet privato ai bagagli dispersi

Per non perdere l’aereo e rischiare di rimanere lì, Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo hanno deciso di spostarsi con un jet privato, nonostante il grande timore di lei: “Con una coppia di sconosciuti (carinissimi) che hanno avuto il nostro stesso problema e quindi lo stesso volo, per non restare bloccati e perdere il resto dei voli, abbiamo dovuto prendere un aereo privato. Per quattro, io già sudavo”.

L’influencer ha inoltre rivelato di aver avuto problemi con i bagagli, dispersi per tutti i dieci giorni di vacanza: “Anche le valigie non sono arrivate! Dieci giorni dall’altra parte del mondo senza le mie cose è stato terribile, avrò il trauma di questa cosa, già lo so”. “Tutto è bene quel che finisce bene. Anche se, vi giuro, questa vacanza è stata una tragedia comica continua. Ci guardavamo e non sapevamo se ridere o piangere, a volte abbiamo fatto entrambe le cose. È successo di tutto, qualsiasi tipo di cosa”, ha quindi concluso.

Giulia De Lellis "Ho ricevuto le corna ed è stato traumatizzante"/ "Sogno un figlio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA