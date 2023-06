Giulia De Lellis: “Vado dallo psicologo”/ “In analisi per dei traumi che non conoscete”

Giulia De Lellis a cuore aperto con i fan

Giulia De Lellis si confida con i fan raccontando anche un dettaglio della sua vita privata. Schietta e sincera, la De Lellis utilizza i social non solo per il suo lavoro, ma anche per lanciare messaggi importanti. Dopo essersi mostrata al naturale per raccontare ai fan la sua battaglia contro l’acne, Giulia ha scelto di aprirsi anche su un altro lato della sua vita. L’influencer che, solo su Instagram è seguita da 5,3 milioni di followers, ha raccontato di andare dallo psicologo. La De Lellis ha spiegato anche il motivo per cui ha deciso di andare in analisi.

Giulia De Lellis, gaffe grammaticale sui social/ "Scrivo così per pigrizia e..."

“Vado in analisi perché voglio vivere bene e voglio stare bene. Ovviamente ci sono giorni sì e giorni no per tutti, ma ci sono stati dei traumi, alcuni li conoscete e altri no, che non hanno sempre fatta stare bene. Siccome voglio stare scena e vivere meglio vado in analisi”, le parole dell’influencer che, tuttavia, non aggiunge nulla sui traumi di cui soffre.

Giulia De Lellis bersagliata sui social dopo la sfilata a Cannes/ L'abito "copiato"

Giulia De Lellis: la confessione sugli attacchi di panico

In passato, Giulia De Lellis ha raccontato di aver sofferto di attacchi di ansia e di panico, arrivati nella vita della De Lellis durante la separazione dei genitori. “I primi nascono dal periodo di separazione dei miei genitori, quando ho conosciuto in un certo senso l’abbandono, perché ero molto piccola e di punto in bianco non avevo più mio papà a casa”, ha raccontato a Silvia Toffanin nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo.

In quell’occasione aveva raccontato di stare meglio proprio grazie “a una analista. Ho imparato ad attraversare le mie paure e le mie ansie, prima mi chiudevo in me stessa e mi spaventavo. Mia sorella mi ha insegnato a superare questi momenti, che anche lei ha vissuto”.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sposano?/ "Stiamo scegliendo l'anello" ma...













© RIPRODUZIONE RISERVATA