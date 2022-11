Giulia De Lellis vestita da diavoletta in tv/ “Con le corna per non perdere…”

Giulia De Lellis, il costume di Halloween scatena i fan

Sempre bellissima e sempre più amata dai fan che la seguono con tantissimo affetto, Giulia De Lellis è stata ospite della puntata di Stasera tutto è possibile, trasmessa in prima serata da Raidue lunedì 31 ottobre. Quella di ieri sera è stata l’ultima puntata della nuova stagione dello show condotto da Stefano De Martino che diverte e incolla sempre milioni di telespettatori ai teleschermi. Come in ogni appuntamento, anche ieri sera, a mettersi alla prova con i vari giochi previsti c’erano tantissimi fan tra cui anche Giulia De Lellis.

L’influencer, per la serata di Halloween e per festeggiare nel migliore dei modi anche in televisione, ha scelto di presentarsi davanti alle telecamere con un costume sensuale e adatto all’occasione. La scelta del costume della De Lellis non è passata inosservata e ha scatenato una battuta in studio.

Giulia De Lellis e il costume da diavoletta che scatena il web

Nel corso dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile trasmessa la sera di Halloween, Giulia De Lellis ha scelto d’indossare un costume da diavoletta che ha scatenato la battuta di un altro ospite dello show di Stefano De Martino. In particolare, Vincenzo De Lucia, nei panni di Mara Venier, si è lasciato andare alla seguente battuta: “C’è anche Giulia, amore, da diavoletto con le corna, per non perdere l’abitudine”, scatenando le risate in studio e sul web.

Il riferimento è al libro della De Lellis “Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza” con cui l’influencer ha raccontato la fine della sua relazione con Andrea Damante che la scelse al termine del percorso sul trono di Uomini e Donne.

