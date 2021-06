Giulia De Lellis “Vorrei essere come Maria De Filippi”/ “Conduzione? Sarò me stessa”

Giulia De Lellis è molto emozionata. Sta infatti per partire “Love Island Italia“, il primo dating reality interattivo in onda tutti i giorni dal 7 giugno su discovery+ che la vedrà per la prima volta alla conduzione. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer da quasi 5 milioni di follower, è pronta ad affrontare questa nuova sfida con umiltà. “Sognavo la tv: sarò me stessa senza snaturarmi, con l’empatia e il mio modo di comunicare, e con tutti i valori che mi ha dato la mia famiglia. Mi auguro di non deludere chi ha riposto la sua fiducia in me”, ha dichiarato Giulia all’Ansa, per poi aggiungere, senza peli sulla lingua, che “Chi mi segue sa che non mi sono mai data arie, quando mi hanno chiamato ho pensato che fossero dei folli ad affidarmi la conduzione”.

Maria De Filippi/ "La mia prima volta? A 16 anni", la rivelazione a Felicissima Sera

Giulia De Lellis pronta all’esordio come conduttrice: “Vorrei essere proprio come Maria De Filippi”

Giulia De Lellis non si preoccupa dei commenti negativi che potranno arrivare per questa sua nuova avventura televisiva: “arriveranno le critiche ma io sono abituata a farne buon uso, soprattutto se sono costruttive”, ha infatti ammesso, dichiarando di ispirarsi al modello di conduttrice che, in qualche modo, l’ha battezzata, “Vorrei essere proprio come Maria De Filippi in questo reality, calma e controllata, non distaccata, capace di creare rapporti meravigliosi ma sempre obiettiva.” In merito al programma, ha infine rivelato: “Con i ragazzi sarò sincera e dirò anche la mia, ma non voglio influenzarli: loro sono completamente isolati e io sono l’unico contatto con il mondo, quindi il rischio di condizionarli c’è”.

LEGGI ANCHE:

Maria De Filippi "Ecco perché conduco dagli scalini"/ "Stavo registrando e..."Giulia De Lellis "Il mio cane Tommy fissato col sess*"/ "Pisell*no non gli rientrava"

© RIPRODUZIONE RISERVATA