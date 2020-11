Giulia De Lellis Vs Andrea Damante/ “Facile andare in tv e inventare, non sono così”

Giulia De Lellis è arrabbiatissima con il suo ex Andrea Damante. Dopo le dichiarazioni rilasciate da lui a Verissimo, e dopo essere stata paparazzata con la sua nuova frequentazione Carlo Beretta, l’influencer si è infuriata e ha deciso di chiarire una volta per tutte come stanno le cose. “Mi ero promessa di non dirlo – ha esordito la De Lellis – ma visto che sono tornata sull’argomento faccio chiarezza perché non mi piace passare per quella che non sono, soprattutto se l’argomento in questione è una grandissima mancanza di rispetto che io per prima ho subito sulla mia pelle e non farei nemmeno al mio peggior nemico, io. E soprattutto con un amico, io!” È a questo punto che Giulia ha lanciato la stoccata al suo ex Andrea Damante: “È facile andare in televisione, dire cose basate sul niente, inventare, estremizzare una situazione che non è assolutamente quella che è, piangere il morto e nel frattempo farsi i ca**i propri chissà da quanti mesi.”

Giulia De Lellis replica ad Andrea Damante: “Non andrei mai con un amico del mio ex!”

Le accuse di Giulia De Lellis sono piuttosto chiare e dirette. L’influencer chiede anzi di non essere confusa “con questa roba qua, a me non piacciono queste cose, io mentre sono fidanzata con un’amica assolutamente no, io, magari c’è chi lo fa, non io. E ci sono alcune delle mie ex amiche che possono confermare questa mia teoria.” chiarisce. E replica ancora una volta alle illazioni fatte da Damante a Verissimo: “Concludo con una domanda: ma voi un carissimo amico del vostro ex fidanzato lo guardereste mai? Io Giulia De Lellis no, non ce la farei mai, con un amico, il migliore amico, un grande amico, non ce la farei. […] Sono stata chiara?”.



