Giulia De Lellis Vs Andrea Damante/ Frecciatina a Uomini e Donne: disagio in diretta

Tra gli ospiti della scelta di Andrea Zelletta a Uomini e Donne è apparsa anche la bella Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice, che a Uomini e Donne ha trovato l’amore e la notorietà, assiste emozionata alla scelta di Zelletta, ricaduta su Natalia Paragoni. Trovandola particolarmente silenziosa, Maria De Filippi le chiede cosa provi di fronte alla formazione di una nuova coppia. Giulia ammette di essere commossa come ogni volta che torna in studio. “Sono una sentimentale patetica del cavolo”, ammette Giulia che poi sposta l’attenzione su Andrea e la sua scelta. “Sei molto fortunata!” dichiara Giulia rivolgendosi a Natalia Paragoni “Gli ho parlato prima, sei fortunata..” Tuttavia aggiunge “Speriamo che il nome…”. Il riferimento è chiaro ed è al suo ex Andrea Damante.

GIULIA DE LELLIS PENSA A DAMANTE A UOMINI E DONNE

La battuta arriva chiara a tutti nello studio di Uomini e Donne ma anche al pubblico a casa. Giulia e Andrea si sono lasciati tempo fa a causa di quello che pare sia stato un tradimento dell’ex tronista. Maria De Filippi scoppia a ridere per la battuta di Giulia, poi prende la parola. “Eh, Andrea [Damante] ha una testa un po’ particolare, Andrea; affascinante, ma particolare” ammette la conduttrice. In studio si crea un misto di divertimento e imbarazzo in studio e la stessa Natalia spera che il nome non le porti male. Giulia De Lellis però poi stempera la tensione e dichiara “No cabbé, comunque sto scherzando…” E Maria De Filippi cambia argomento e torna a concentrarsi sulla scelta.





