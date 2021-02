Giulia De Lellis Vs Dayane Mello?/ La mamma di Carlo Beretta pazza della ex nuora!

Giulia de Lellis continua a parlare di questo Grande Fratello vip 2020 e spesso si trova a commentare il comportamento di alcuni protagonisti della casa, ma perché tanto affetto (o disprezzo) per questi concorrenti o per Alfonso Signorini? Sembra che la causa di tutto questo sia da ricercare nel passato e, in particolare, proprio in quello che si nasconde nell’armadio del suo amato e perfetto Carlo Beretta “reo” di aver amato in passato proprio Dayane Mello. Chi conosce l’attuale fidanzato dell’influencer sa bene anche che ha avuto un flirt proprio con la bella modella brasiliana adesso in forza al Grande Fratello vip 2020 e che anche la sua amata suocera, Umberta Gnutti Beretta, ne è stata follemente innamorata in qualche modo. Proprio su questo punto si basa il pettegolezzo lanciato dal nuovo numero di Chi e, in particolare, dalla Chicche del settimanale di Signorini.

Giulia De Lellis Vs Dayane Mello per il cuore della suocera Umberta Gnutti Beretta?

Secondo quanto si legge sembra che la signora Beretta non abbia occhi che per la sua Dayane tanto da spingere per la sua vittoria finale. In particolare, si legge: “anche in amore tutto procede a gonfie vele ma da un lato affronta un piccolo ‘problema’. La madre del compago è infatti ancora molto legata da profondo affetto a Dayane Mello tant’è che non si è persa una sola puntata del GF Vip e ha invitato tutti gli amici intimi a votare per lei in finale”. Siamo sicuri che questo può dare fastidio ad una come Giulia de Lellis? Sicuramente no anche se in molti adesso legano questa chicca di gossip al fatto che lei continui a commentare questa edizione con così tanto affetto e non solo.



