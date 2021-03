Giulia Diana, chi è la fidanzata Ghemon?/ “L’amore è una caz*o di figata!”

Molto impegnata con il suo stile di vita vegano, amante dei tatuaggi e sempre pronta a ribadire il suo amore per Ghemon, tutto questo è quello che possiamo trovare sul profilo Instagram di Giulia Diana. E’ lei la fidanzata del cantante che in questi giorni è impegnato sul palco di Sanremo 2021. Lei è Giulia Diana, è una manager e organizzatrice d’eventi che non nonché storica fidanzata dell’artista ma non lo ha seguito a Sanremo per ovvie ragioni dovute alla pandemia e non solo. I due si conoscono ormai da anni tant’è che la loro storia, che dura ormai da un po’, è addirittura sbocciata da un’amicizia e lo stesso Ghemon ha spiegato: “Era una delle mie migliori amiche, una sera ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: ‘Io ti amo e tu? ti amo anch’io’”. Lei in un post su Instagram si è lanciata in un lungo pensiero sull’amore e, in particolare, ha scritto: “Ma l’amore poi, alla fine, che cazzo di figata è? È la cosa più semplice e complicata al mondo… ci si ama e ci si odia, si diventa la colonna d’appoggio dell’altro ma anche un palloncino gonfiato ad elio che si perde nel cielo”.

Giulia Diana, fidanzata Ghemon, chi è e cosa fa nella vita?

Ma chi è Giulia Diana e cosa fa nella vita? Appassionata di tattoo e vegana convinta, è originaria di Latina ed è la fidanzata di Ghemon si occupa di organizzazioni di eventi. Lei si definisce “naturalizzata napoletana” da quando vive con il rapper di Avellino Giovannni Luca Picariello. Nella vita non si occupa solo di eventi ma gestisce un blog SEITANfoFICA in quanto attivista e vegana convinta. E i tatuaggi? A parte quello dedicato proprio dedicato al suo amato compagno, lei stessa ha avuto di parlare di quelli che porta sulla schiena.



