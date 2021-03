Giulia Diana, chi è la fidanzata Ghemon/ “Mi ha regalato un cuore di zecca e ora..”

La fidanzata di Ghemon si chiama Giulia Diana ed è una manager e organizzatrice d’eventi. Lui questa sera salirà sul palco di Sanremo 2021 ma per via dell’emergenza Covid saranno pochi i parenti che potranno seguire gli artisti e, soprattutto, non ci sarà modo di prendere posto in platea per applausi, dediche e lacrime. Siamo sicuri che Giulia Diana, storica fidanzata dell’artista, avrà modo di seguirlo e supportarlo via social. I due si conoscono ormai da anni tant’è che la loro storia, che dura ormai da un po’, è addirittura sbocciata da un’amicizia. Come lo stesso Ghemon ha spiegato dopo tanti anni insieme passati a raccontarsi e supportarsi, un giorno tutto è cambiato: “Era una delle mie migliori amiche, una sera ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: ‘Io ti amo e tu? ti amo anch’io’”.

Giulia Diana, fidanzata Ghemon, chi è e cosa fa nella vita?

Ma chi è Giulia Diana e cosa fa nella vita? Appassionata di tattoo e vegana convinta, nella vita si occupa di organizzazioni di eventi. Originaria di Latina “naturalizzata napoletana”, è lei la compagna del rapper di Avellino Giovannni Luca Picariello che gestisce un blog SEITANfoFICA che gestisce in quanto arrivista e vegana convinta. E i tatuaggi? Possiamo dire che dopo Ghemon sono proprio loro la sua passione. A parte quello dedicato proprio dedicato al suo amato compagno, la bella Giulia Diana ha raccontato di avere la Madonna dell’Arco sulla schiena insieme a Giovanni Battista e in un’intervista a Tattoolife ha spiegato: “Lui sta regalando a lei un cuore nuovo di zecca, un po’ come ha fatto il mio fidanzato con me quando ci siamo conosciuti”.



