GIULIA DIANA, DUCCIO E MASO, FIDANZATA E FIGLI ENRICO NIGIOTTI/ Lui: “Matrimonio? No, non voglio sposarmi”

Enrico Nigiotti è diventato papà da pochi mesi e racconta questa nuova sensazione a Verissimo. Il cantante svela di aver sempre voluto chiamare suo figlio Maso, in onore di suo nonno Tommaso (nonno Hollywood) ma anche per dare a suo figlio un nome tipicamente toscano. Quando però ha scoperto che sarebbero stati due gemelli, ha deciso di trovare un secondo nome legato alla tradizione toscana, e così è arrivato Duccio.

Quando Silvia Toffanin ha chiesto al cantante se avesse ora in progetto di convolare a nozze con la sua compagna e mamma dei suoi due gemelli Giulia, Enrico ha negato: “No, non mi sposerò, sto bene così, non voglio sposarmi.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

La gioia di Giulia Diana ed Enrico Nigiotti: sono diventati genitori

Giulia Diana, Duccio e Maso, sono la fidanzata e i due figli gemelli di Enrico Nigiotti, il cantautore toscano conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi e per aver partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Nonno Hollywood”. I due sono fidanzati da tempo e il 13 marzo del 2023 sono diventati genitori di due splendidi gemelli: Duccio e Maso. Una gioia immensa per mamma e papà, visto che un figlio ti cambia la vita! Ancora di più se sono due figli e perlopiù gemelli! L’annuncio della gravidanza della ballerina era arrivata sui social a dicembre 2022 con tanto di foto pubblicata dal cantautore toscano: “È tutto un conto alla rovescia verso di voi… Mentre crescete dentro Mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino… Vi immagino sempre!”.

Non solo, Nigiotti sui social aveva condiviso con i suoi fan il grande desiderio e aspettativa di padre: “non so cosa aspettarmi… Non so come sarà e non so come sarò… So solo che la parola per sempre avrà finalmente un vero significato. Il tempo non ha fine se vivi per qualcuno”. Un fiume in piena di emozioni per Nigiotti che aveva rivelato in anteprima anche i nomi dei due bambini: “Maso e Duccio. Ci si vede presto”. Poi la notizia della nascita dei due figli gemelli con tanto di foto e post social.

Enrico Nigiotti e Giulia Diana: dal loro amore sono nati due figli

“Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei”. Con queste parole Enrico Nigiotti ha annunciato sui social la nascita dei figli Duccio e Maso nati dall’amore con Giulia Diana. Un papà felice ed emozionato che non ha saputo trattenere le lacrime di gioia. “Vi auguro di saper difendere la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dare da mangiare alla vostra fantasia. Crescete liberi e sensibili… Io sarò sempre qua, con questi occhi lucidi e innamorati. Siete il giorno più bello della mia vita… Per tutta la vita. Il vostro babbo” – ha scritto il cantautore in un post che è stato immediatamente sommerso di affetto ed amore.

Tantissimi i messaggi d’affetto da parte di amici: da Mara Venier ad Alessandra Amoroso, ma anche di Emma Marrone a Stefano De Martino. La storia d’amore tra Giulia ed Enrico procede a gonfie vele da più di 4 anni. Non è dato sapere come è nato l’amore, ma entrambi prima di “conoscersi” e “ritrovarsi” hanno avuto altre relazioni: lui con la ballerina Elena D’Amario, mentre Giulia con il rapper Ghemon.











