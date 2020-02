GIULIA DIANA, FIDANZATA DI ENRICO NIGIOTTI/ Lui: “Mi piace la sua indipendenza”

Giulia Diana ha fatto breccia nel cuore di Enrico Nigiotti: la fidanzata dell’ex concorrente di X Factor ha subito avviato un progetto di vita e carriera importante al fianco dell’artista. Laureata in psicologia e ballerina allo stesso tempo, Giulia Diana infatti ha aperto una scuola di danza con il compagno in quel di Livorno. La città in cui vivono entrambi, tra l’altro: si tratta di Laboratorio di Danza e Movimento, un progetto che mette al centro Giulia Diana. Nigiotti ha tenuto il massimo silenzio sulla sua vita privata, soprattutto da quando nella sua vita è entrata la fidanzata, estranea al mondo dello spettacolo e quindi da tutelare di fronte al clamore mediatico. Appare persino poco nei contenuti social del cantautore, anche se in base ad alcune foto pubblicate diversi mesi fa, sappiamo che la coppia ha adottato due cagnolini, due trovatelli. La loro storia d’amore invece è nata tre anni fa e non ci sono dubbi sul fatto che Enrico sia davvero innamorato. I due del resto convivono insieme e a quanto pare è stato il lato B scolpito di lei a catturare il suo sguardo. “Mi piace la sua indipendenza, non è una che ti sta addosso”, ha detto invece l’anno scorso in occasione della sua precedente partecipazione a Sanremo, in gara con il singolo Nonno Hollywood.

GIULIA DIANA, FIDANZATA DI ENRICO NIGIOTTI: LA PASSIONE PER LA DANZA

Insegnante di danza, ballerina: Giulia Diana, la fidanzata di Enrico Nigiotti, ha un fisico scolpito anche grazie alla sua passione. Nata nel 1991, ha iniziato a fare le sue esperienze in questo mondo fin da quando aveva 4 anni. Ha studiato tra l’altro nella scuola di Mitzi e Cecilia Testi, due mentori che ha voluto fortemente anche nel suo Laboratorio di Danza e Movimento. Come si legge sul sito della scuola, Giulia Diana ha perfezionato la sua tecnica nel corso degli anni grazie a vari seminari, tirocini e stage in cui ha potuto incontrare i grandi maestri del ballo. Sia italiani che internazionali. Nel 2010 invece si è affiancata a Walter Matteini per lavorare per due anni consecutivi nella sua compagnia, la Imperfect Dancers. In seguito si è unita invece all’amica e collega Katia Mancini, grazie alla compagnia Miosotys Dans Academy. Dal punto di vista del carattere, sappiamo invece che non è affatto gelosa. Lo ha detto lo stesso Nigiotti in qualche intervista, anche se per proteggere la sua sfera privata, ha preferito non rivelare nulla di più.

