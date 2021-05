Giulia Diana, fidanzata Enrico Nigiotti/ “Mi piace il lato B scolpito!”

Un tempo lontano era Elena d’Amario la fidanzata di Enrico Nigiotti, la stessa per la quale ha fatto follie ad Amici mettendo a rischio la sua stessa carriera (abbandonando l’edizione dieci anni fa per favorire la sua ragazza), e adesso? Enrico Nigiotti è innamorato e al suo fianco ormai da anni c’è Giulia Diana, la dolce e misteriosa morettina che spesso vediamo al suo fianco ma che ha fatto della privacy il suo baluardo. L’ex concorrente di “Amici” e di “X Factor” oggi sarà ospite a Domenica In e magari rivelerà qualcosa di più della sua bella Giulia Diana, ballerina e psicologa, che gli ha fatto battere il cuore. I due fidanzati hanno aperto insieme una scuola di danza a Livorno, proprio nella città in cui vivono entrambi e lui stesso ha commentato la sua passione per le ballerine parlando di debole ‘per il lato b scolpito’.

Tommaso Zorzi pazzo di Enrico Nigiotti/ "Ho chiesto anche a Mahmood di uscire.."

Giulia Diana, fidanzata Enrico Nigiotti, chi è e cosa fa nella vita? Ballerina come Elena d’Amario e..

Era il 2010 quando ha toppato nel suo percorso ad Amici e quando ha vissuto al massimo la sua relazione con Elena d’Amario che poi ha lasciato l’Italia partendo per l’America e mettendo fine alla loro relazione. Questi segni Enrico Nigiotti li porta addosso ma con Giulia Diana sembra aver ormai trovato il sorriso. La coppia vive insieme, sono felici e hanno adottato due cagnolini che hanno completato la loro famiglia. Di lei, lui dice: “Mi piace la sua indipendenza, non è una che ti sta addosso”. Insieme tengono gelosamente ‘nascosto’ il loro rapporto e sono rari anche gli scatti social che concedono ai fan.

LEGGI ANCHE:

Enrico Nigiotti/ La frattura al malleolo non lo ferma, sul palco di Verona con tutoreENRICO NIGIOTTI INDAGATO PER FRODE ALLE ASSICURAZIONI/ "Sempre agito legalmente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA