Giulia Diana, la fidanzata di Enrico Nigiotti/ se lui avesse una figlia…

Giulia Diana, la carriera da ballerina

Giulia Diana è la fidanzata del cantautore Enrico Nigiotti. Anche lei, come il cantante, è livornese, ha 29 anni, si è laureata in psicologia ma la sua passione è la danza, che pratica da quando aveva 4 anni. Dopo la laurea ha iniziato a lavorare come insegnante di ballo presso il laboratorio di Danza e Movimento di Livorno, che è affiliato alla prestigiosa Royal Academy of Dance di Londra. Non sappiamo se ha un profilo Instagram ma indubbiamente ha una bellissima pagina Facebook dove mostra pubblicamente tutti i successi dei suoi allievi della scuola di danza.

Riguardo alla sua vita privata è molto riservata, per ora l’unico ad esporsi di più sulla loro relazione è stato proprio il cantante, che con semplicità e serenamente ha detto: “Mi piace la sua indipendenza, non è una che sta addosso”. Dal curriculum di Giulia possiamo notare che sia anche una ragazza molto ambiziosa. Pare infatti che, come afferma Donna Glamour, abbia preso parte a numerosi stage e tirocini di danza sia in Italia che all’estero. Dal 2010 ha lavorato con la compagnia di Walter Matteini “Imperfect Dancers” per poi collaborare anche con la “Moyosotis Danse” di Katia Mancini.

Perchè Enrico Nigiotti ha scelto Giulia Diana?

In merito alla relazione tra lui e Giulia Diana, il cantautore Enrico Nigiotti aveva solo affermato che gli piacevano molto la sua indipendenza e la sua leggerezza. Giulia però è una ballerina e sul web non potevano che scattare dei paragoni tra lei e l’ex di Enrico Nigiotti, la ballerina professionista Elena D’Amario, per cui il cantante, anni fa aveva fatto il gesto plateale di lasciare la scuola di Amici di Maria De Filippi. Si sa, il cantante resta sempre sorridente e simpatico e di fronte ad alcune affermazioni pare abbia sostenuto solamente che indubbiamente è attratto da un lato b femminile molto in forma (facendo appunto un riferimento velato alle due ballerine).

Ma c’è un motivo più concreto per cui forse Enrico avrebbe potuto sceglierla come compagna, ovvero il fatto che lei sia livornese. E’ risaputo, anche dopo svariate interviste e partecipazioni a programmi televisivi (tra cui Verissimo), da parte del cantante, che lui ama Livorno. Grazie al nonno, aveva appreso a pieno l’importanza delle sue radici. In merito alle relazioni sentimentali, sappiamo in oltre, da alcune dichiarazioni, che se il cantante dovesse diventare padre di una bambina, la chiamerebbe Andrea.











