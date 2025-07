Giulia Duranti, ex di Temptation Island, ha commentato il percorso di Sonia M. e Alessio nella nuova edizione e ha criticato duramente quest'ultimo

Sono tanti i volti noti che hanno commentato la prima puntata di Temptation Island 2025. Come sempre, il reality delle coppie scatena molte discussioni e anche non poche critiche, soprattutto di fronte ai protagonisti i cui comportamenti sono più discutibili. E di certo il più criticato in queste ore è stato Alessio, fidanzato di Sonia M. L’avvocato ha rifiutato il falò di confronto immediato richiesto dalla compagna per ben due volte, per poi andarsene senza neppure incontrarla.

Un atteggiamento aggravato dalle lacrime da lui versate non per Sonia, bensì per il fatto di dover abbandonare il programma e i suoi nuovi amici. Tra coloro che hanno commentato la puntata c’è anche Giulia Duranti, protagonista della scorsa edizione di Temptation Island insieme all’ormai ex fidanzato Mirko.

Giulia Duranti asfalta Alessio dopo la prima puntata di Temptation Island 2025 e si schiera dalla parte delle fidanzate

Giulia ha commentato con parole di grande stima il comportamento di Sonia M., ritenendola una gran signora per il comportamento avuto a Temptation Island 2025, trovando le sue decisioni più che giuste di fronte alle dichiarazioni forti fatte dal compagno. E a proposito di Alessio, invece, ha detto: “Alessio è incommentabile, è andato lì solo per visibilità. Non ho altre parole per descriverlo.” Sonia, invece. l’ha colpita molto e spera che non cambi idea nelle prossime puntate, e che mantenga invece la decisione di chiudere definitivamente con Alessio. Detto questo, Giulia Duranti ha sottolineato anche il bel legame che si è creato tra le fidanzate di questa edizione: “Mi è piaciuto tantissimo il legame tra le ragazze. La forza che ci si da in quella situazione è inspiegabile”, ha ammesso.