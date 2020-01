Giulia D’Urso e Giulio Raselli/ “Un amore così come ve lo spiego?” (Uomini e Donne)

Giulio Raselli e Giulia D’Urso sempre più uniti e innamorati. E’ passata più di una settimana da quando il tronista di Uomini e Donne ha concluso il proprio percorso scegliendo Giulia e, da allora, la nuova coppia è diventata praticamente inseparabile. Giulia, infatti, ha portato il suo fidanzato in Puglia per fargli conoscere l’intera famiglia. Sorridenti, sereni e innamorati, Giulio Raselli e Giulia si stanno godendo la storia d’amore che, nata sotto le telecamere, procede a gonfie vele. “Un amore così come ve lo spiego?“, scrive Giulia sotto la sua ultima foto in cui bacia con passione l’ex tronista. Dopo tanti timori, Giulia ha finalmente ottenuto ciò che desiderava. Esterna dopo esterna ha conquistato il cuore del tronista che, oggi, le sta regalando quella favola che sognava da tempo.

GIULIO RASELLI E GIULIA D’URSO, DEDICHE D’AMORE DOPO UOMINI E DONNE

Vivendo 24 ore su 24 accanto alla sua Giulia D’Urso, Giulio Raselli sta scoprendo la parte più dolce del suo carattere. Su Instagram pubblica tantissime foto e storie dedicate alla fidanzata. “Mi hai cambiato la vita“, scrive Giulio Raselli condividendo una storia in cui sono a cena. Nessun problema, dunque, tra Giulio e Giulia che stanno già pensando alla convivenza. Nonostante la storia sia cominciata da poco, infatti, i due sono pronti per dare inizio ad un progetto di vita importante. Dopo essersi conosciuti a lungo, infatti, sono convinti di essere perfetti l’uno per l’altra. Terminato il soggiorno in Puglia, poi, la coppia dovrebbe trascorrere qualche giorno a casa di Giulio per le conoscenze ufficiali tra la D’Urso e la famiglia del suo fidanzato. Procede tutto a gonfie vele, dunque, tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice che stanno vivendo la favola d’amore che sognavano.





© RIPRODUZIONE RISERVATA