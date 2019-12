Giulia D’Urso e Lazaar/ Uomini e donne, Diego Granese “Bacio? Ecco cosa è successo”

Il percorso di Giulia D’Urso a Uomini e Donne sembrava compromesso dopo la segnalazione di un’amica, Sheri, che ha raccontato di un bacio ad una festa tra la corteggiatrice e un calciatore. La giovane è stata dunque accusata di aver “tradito” il tronista Giulio Raselli, ma ad una settimana di distanza dalla messa in onda della puntata infuocata arriva una secca smentita. A parlare in esclusiva ai microfoni de IlSussidiario.net è Diego Granese, giovane imprenditore che si occupa di business a livello internazionale, vanta diverse partecipazioni in società e startup ed è diventato popolare anche sui social per i suoi progetti. «Sono stato invitato a questa festa, anche se ho aiutato un po’ aiutato a organizzarla perché era il compleanno di un mio carissimo amico». Tra gli invitati c’erano anche Achraf Lazaar, calciatore del Cosenza, e appunto la corteggiatrice Giulia D’Urso. A differenza di Sheri, che ha parlato di un bacio, l’imprenditore fa riferimento ad una serata che «si è svolta in maniera normale». Le due versioni dunque contrastano palesemente: «Durante la serata loro hanno parlato, sono stati vicini a bere, ma non è successo niente».

GIULIA D’URSO E ACHRAF LAZAAR? PARLA L’IMPRENDITORE DIEGO GRANESE

Quella dell’imprenditore Diego Granese è una testimonianza che smentisce in maniera categoria quanto raccontato da Sheri a Uomini e Donne la settimana scorsa. «Posso garantire che la serata si è svolta in maniera normale, e ho le prove di questo, ho i video della serata», dice ai nostri microfoni. Il manager conferma ai nostri microfoni che Achraf Lazaar e Giulia D’Urso «hanno parlato in maniera anche carina e conviviale», ma al tempo stesso garantisce che «così è stato anche con gli altri ospiti della serata». E lo fa con la consapevolezza di avere «foto e video di tutta la serata» che confermano la sua versione. Per Diego Granese è anche difficile comprendere come abbia fatto Sheri ad essere testimone oculare di un bacio. «Io sono stato con loro fino alla fine della serata, a me viene anche difficile comprendere come si ricordi questa cosa, perché era bella avanti. Che lei si ricordi ciò lo metto veramente in dubbio, perché io sono stato fino alla fine con tutti, e non c’è stato assolutamente niente di questo».

“BACIO? NON ESISTE. SHERI CERCA VISIBILITÀ”

Ci si chiede allora per quale motivo Sheri abbia voluto fare questa segnalazione a Uomini e Donne sull’amica Giulia D’Urso, rischiando di compromettere il percorso della corteggiatrice con il tronista Giulio Raselli. Dubbi che nutre anche la blogger Deianira Marzano, la quale ha ricevuto e pubblicato le chat in cui si legge chiaramente che la D’Urso smentisce ogni contatto fisico con il calciatore. Nelle immagini divulgate dalla blogger, si vedono Achraf Lazaar e Giulia sorridenti durante la festa, ma nessuna foto scattata testimonierebbe il presunto bacio avvenuto tra loro. Anche su questo il manager Diego Granese, che ha fondato la società Landmark International con cui si occupa tra le altre cose di consulenza e problem solving, ha le idee molto chiare. Del resto ha anche esperienza in comunicazione e promozione: «Sheri l’ha fatto principalmente per visibilità. Ha raccontato una versione dei fatti che non esiste, Lazaar quella sera non ha fatto assolutamente niente. È pura pubblicità».





