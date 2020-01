Giulia D’Urso/ Esterna in Puglia tra lacrime di commozione e baci.. (Uomini e donne)

E se con Giovanna Abate le cose non sono andate bene per Giulio Raselli, con Giulia D’Urso qualcosa si è mosso. Negli studi Elios di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha rimarcato che la corteggiatrice non si è minimamente scomposta dopo avere visto la particolare intimità in esterna tra il tronista e la sua rivale. Anche Lorenzo Riccardi ha sottolineato questo aspetto, vedendola imperturbabile. Subito dopo, si parte proprio con la sua esterna, così come riferiscono le valide talpe del VicoloDelleNews: “Vediamo l’esterna di Giulia, ma prima che inizi Giovanna dice di voler stare tranquilla oggi e non condizionare Giulio con le sue paure che non hanno ragione di essere perchè sa benissimo quali sono le dinamiche di questo percorso che lui sta facendo, ed è giusto che lo faccia in tranquillità”.

Uomini e Donne, Giulia D’Urso porta Giulio in Puglia dai genitori

Giulia D’Urso ha portato il tronista in Puglia dai genitori, hanno fatto anche il viaggio insieme in aereo. L’accoglienza è particolarmente calorosa e il tronista ha avuto modo di ascoltare una serie di dichiarazioni che hanno commosso anche tutti coloro che saranno presenti in studio: “Come ci si immaginava già da tempo, non navigano nell’oro ma con pazienza e tenacia si sono costruiti una casa che stanno ancora ultimando. Sono arrivati a dire che in un periodo che non avevano i riscaldamenti hanno dormito in 4 in un letto per scaldarsi“. Le rivelazioni mostreranno un lato di Giulia che in molti, forse, non conoscono ancora e le critiche e i battibecchi da oggi diminuiranno anche tra lei e la sua rivale in amore, Giovanna. Alla fine il tronista ha avuto modo di confrontarsi con lei tra baci e coccole e toccherà a quest’ultima rivelare che il suo sogno è proprio quello di costruirsi una famiglia come la sua.

