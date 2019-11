Giulia D’Urso/ Uomini e Donne: con Giulio Raselli baci bollenti sotto coperta…

Giulio Raselli ha deciso di fare la stessa esterna con ragazze differenti. Giovanna Abate e Giulia D’Urso hanno passato del tempo con lui in casona. La cosa ha fatto arrabbiare molto le rivali tanto che la prima in studio, gli ha perfino tirato una scarpa addosso. Il pomeriggio insieme tra Giulio e Giulia, così come ci riferiscono le anticipazioni del VicoloDelleNews, parte dalla casona distesi sul letto: “Giulia chiama i suoi genitori e gli presenta Giulio (videochiamata), loro molto protettivi con la figlia dicono a lui che se la sceglierà, perché lei è cotta, dovrà trattarla in modo serio. Finita la chiamata Giulio la fa parlare con sua madre al telefono che le spiega com’è realmente il figlio”. Il tronista si lascia un po’ andare a parlare della sua famiglia e della difficoltà che ha di comunicare con i genitori forse per il grande divario d’età (hanno oltre 70 anni) ma Giulia non presta particolare attenzione alle sue parole interrompendolo spesso “così lui si incavola dicendole che sono già un po’ di volte in esterna che lui prova a parlarle di sua madre ma lei lo interrompe parlando solo di lei”.

Giulia D’Urso e Giulio Raselli: baci bollenti sotto coperta

Dopo questo scontro, Giulia D’Urso apparirà mortificata per arrivare ad un chiarimento. La notte con Giulia, si apre mentre i due si lavano i denti insieme: “poi si danno un bacetto con il dentifricio. – scrive il VicoloDelleNews – La cosa fa arrabbiare tantissimo Giovanna in studio perché lo ritiene un gesto intimo, che si fa tra coppie e lei gli aveva dato tanto valore quindi vedere che lo fa con un’altra la indispone non poco. Si torna a vedere la notte con Giulia. Lei si strucca davanti a lui e poi gli propone di dormire insieme perché non riesce a dormire sola, lui però glielo nega, alle 00.30 va davanti alla sua porta e resta appoggiato allo stipite per qualche secondo ma poi ritorna in camera sua”. Successivamente all’una di notte, Giulia D’Urso andrà dal tronista infilandosi sotto le coperte per baciarlo. Venti minuti dopo la corteggiatrice ha fatto ritorno nel suo letto: cosa è davvero successo tra di loro?

