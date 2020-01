GIULIA D’URSO/ Uomini e Donne, bacio e lacrime con Giulio Raselli: “credimi…”

Dopo averla aspettata per due ore, Giulio Raselli raggiunge Giulia a casa sua. “Tu cosa hai fatto per me? Vai sempre a rincorrere Giovanna. Non so cosa vuoi che ti dimostri. Ho paura”, ammette Giulia che poi si lascia andare alle lacrime tra le braccia con Giulio con cui scatta poi il bacio. “Credi a quello che ti dico”, dice Giulia che poi decide di portarlo in casa. Tornati in studio, Giulia resta prima in silenzio e poi aggiunge: “lui con me si pone in modo diverso. Anche quando litighiamo, lui non mi attacca”, ammette Giulia D’Urso che, felice del rapporto che sta vivendo con il tronista, non perde il suo sorriso. Anche Giovanna Abate, dopo aver visto Giulio in esterna con la rivale, ammette di vedere un rapporto vero che, tuttavia, fuori “non durerebbe”. Sarà vero? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GIULIA D’URSO, GIULIO RASELLI E’ IL SUO PRINCIPE AZZURRO?

Giulia D’Urso non cambia il suo modo di fare e anche nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne mostrerà il lato più dolce del suo carattere. In esterna, dopo aver fatto aspettare due ore Giulio Raselli, la corteggiatrice si lascerà andare tra le braccia del tronista. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, i due, a casa di lei, si chiariranno. Giulio si mostrerà molto protettivo nei suoi confronto e, prima di salutarsi, si baceranno. Lei non nasconderà di stare davvero bene con Giulio Raselli che considera il suo principe azzurro. In studio, poi, il tronista spiegherà di essere molto più protettivo con Giulia perchè la vede più indifesa e fragile rispetto a Giovanna che, mostrando sempre un carattere forte e determinato non gli dà mai modo di vedere le sue fragilità.

GIULIA D’URSO INNAMORATA DI GIULIO RASELLI?

Se Giovanna Abate, nella puntata odierna, tirerà fuori tutta la propria delusione nei confronti di Giulio Raselli, Giulia D’Urso, come svela il Vicolo delle News, parlerà pochissimo limitandosi ad osservare i movimenti del tronista e ad ascoltare le sue parole. Con la sua dolcezza e il suo modo di fare, tuttavia, Giulia continua ad attirare le attenzioni del tronista che, nonostante le numerosi segnalazioni arrivate sul suo conto, anche oggi, dimostrerà di provare un vero interesse nei suoi confronti. Da parte sua, Giulia non è mai cambiate mostrandosi sempre sicura di se stessa e mostrandosi calma e tranquilla anche di fronte all’evidente attrazione che c’è tra Giulio e Giovanna. Il suo modo di fare le permetterà di conquistare definitivamente il cuore del tronista?



