Giulia D’Urso/ Uomini e Donne: la foto che la “incastra”, era lei con Giulio?

Giulio Raselli e Giulia D’Urso si conoscevano già? Questo è il nuovo interrogativo che attanaglia il trono classico di Uomini e Donne. Secondo Giovanna Abate, i due sarebbero stati a Formentera in vacanza nello stesso periodo ma loro, nonostante si seguano reciprocamente su Instagram, smentiscono di essersi conosciuti fuori dal dating show. Nonostante la loro smentita con forza, pare che una fotografia comparsa in rete ormai da giorni, li abbia incastrati. Lo scatto è stato diffuso da Amedeo Venza, che ha cercato di portare in rete un nuovo scoop di gossip. Giulio prima del trono, era stato beccato a flirtare con una ragazza (all’epoca sconosciuta) che, a quanto pare, potrebbe proprio essere la corteggiatrice. Ed infatti, pare che la D’Urso indossi in una storia di Instagram, le stesse identiche scarpe dell’ipotetica “fiamma” del Raselli beccato in atteggiamenti intimi. Dopo la segnalazione in studio, il tronista ha precisato di essere arrivato a Formentera quando Giulia era già andata via: verità oppure no?

Giulio Raselli e Giulia D’Urso si conoscevano? La foto che li incastra

Ecco cosa scrive il VicoloDelleNews proprio in riferimento alle anticipazioni di cui vi stiamo già parlando: “Veronica […] allora perde la testa e gli dice che non trova normale che lui stia appresso ad una che si compra i followers […] lui allora le dice che se deve far questi discorsi superficiali se ne può pure andare e lei se ne va […] Ad un certo punto interviene anche Giovanna dicendogli che non è normale che ogni volta che uno porta una segnalazione su Giulia la protegga così, senza sindacare se è vero o no ciò che si dice. Lui ammette che con lei sente di dover essere protettivo mentre Giovanna non ne ha bisogno”. Oggi in onda dalle 14.45 su Canale 5, si riaprirà questa spinosa parentesi che, sempre secondo voci di corridoio, starebbe mettendo in crisi Giulio Raselli tanto da fargli pesare di abbandonare il trono: andrà via oppure riuscirà a superare “l’ostacolo” decidendo di non scegliere Giulia proprio per questo motivo? Vedremo…

