Giulia D’Urso/ Uomini e Donne: lacrime e parole importanti dopo la segnalazione

La segnalazione con protagonista Giulia D’Urso sembra non avere “intaccato” Giulio Raselli: come mai? Nell’ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne andata in onda, proprio la corteggiatrice è stata protagonista di una piccante novità e sarebbe colpevole di avere baciato un famoso calciatore fuori dal dating show. Il giocatore di calcio in questione sembrerebbe essere Achraf Lazaar, calciatore del Cosenza. A fare chiarezza ci ha pensato Deianira Marzano: “In privato oggi mi ha contattato la ragazza che era in trasmissione, l’ex amica di Giulia, e mi ha mandato tutte le informazioni e anche il nome del calciatore. Devo dirvi la verità però e l’ho detto anche a lei, nonostante Giulia non mi sia particolarmente simpatica, a mia detta e per quello che ho ho letto nelle conversazioni, io non penso ci sia stato il bacio con questo calciatore”.

Giulia piange per Giulio: frasi importanti e litigi

La frizzante opinionista ha poi aggiunto: “Leggendo la conversazione della ragazza con Giulia in tutta onestà devo ammettere che lei ha negato assolutamente e che se il calciatore ha smesso di seguirla come dice in un vocale, perché risentito, si evince proprio che probabilmente ha avuto un bel due di picche. Successivamente la ragazza dice che ha parlato con lei a telefono (caso strano). Ovviamente non ci sono prove. I dubbi con Giulio li avevamo ma da qui a farla passare per una poco di buono no”. Nel frattempo, oggi pomeriggio, nel corso della nuova puntata, vedremo Giulia raggiungere il tronista in albergo, così come segnalano le valide anticipazioni del VicoloDelleNews: “Lui gliene ha dette di ogni, soprattutto che è falsa e una bambina del cazzo e che si nasconde da ciò che è realmente è: sono troppe le segnalazioni che arrivano su di lei come i baci con Lorenzo anche se passati, poi il bacio raccontato la volta scorsa dalla sua amica ex corteggiatrice, insomma ogni volta ce n’è una e si è scocciato”. Il tronista, nonostante lo smarrimento ha anche detto una frase importante: “Nemmeno puoi immaginare quanto io tenga a te”. Lei è scoppiata anche a piangere e, anche in puntata hanno avuto modo di litigare.

