Giulia e Camilla, figlie Mara Maionchi/ Vivono in simbiosi con la mamma

Giulia e Camille, l’orgoglio di mamma Mara Maionchi

Giulia e Camilla sono le figlie di Mara Maionchi e di Alberto Salerno. Dopo il matrimonio celebrato nel 1976 con il produttore discografico e paroliere, la simpaticissima Mara Maionchi diventa mamma nel 1977 della primogenita Giulia, una ragazza molto discreta e riservata che vive al di fuori del mondo dello spettacolo. Giulia è legatissima a mamma e papà, ma anche alla sorella Camilla. Qualche anno dopo è arrivata la seconda figlia Camilla. La famiglia Salerno è molto unita e legata e condividono tutti la passione per la musica. Le due figlie di Mara Maionchi, infatti, hanno fondato l’etichetta discografica cimice Records e collaborano con la mamma. Non solo donne in carriera, ma anche mamme felici. Giulia, infatti, è mamma di due splendidi figli: Niccolò nato nel 2011 e Margherita nel 2018. Camilla, invece, nel 1981 si è laureata in relazioni pubbliche presso l‘Università IULM a Milano.

La secondogenita di casa Salerno è fidanzata da diversi anni con Martino Corti con cui nel 2015 ha avuto la piccola Mirtilla. “Diventare papà di Mirtilla mi ha aiutato a capire quanto non fossi pronto ad esserlo. Di quanto sia necessario spezzare meccanismi che vanno avanti da generazioni. E di quanto sia necessario spostare l’attenzione da fuori a dentro, facendo diventare la scoperta di sé l’obiettivo” – ha detto orgogliosissimo il papà.

Giulia e Camille, figlie di Mara Maionchi: “l’etichetta è nata come uno scherzo”

Giulia Salerno e Camilla Salerno lavorano entrambe nel mondo della musica e della discografia. Giulia è tra le responsabili dell’etichetta discografica Non ho l’età dei genitori, ma ha anche fondato con la sorella Camilla la Cimice Record. “Mi stavo confrontando con mia sorella per scegliere il nome più adatto alla mia etichetta discografica e scherzando mi propose Cimice per un duplice motivo: la cimice è l’insetto fastidioso, ma anche l’oggetto tecnologico usato nell’ambito dello spionaggio, che permette di ascoltare le conversazioni di nascosto e di captare informazioni da tutte le parti. È nato come uno scherzo, ma alla fine ho pensato che fosse davvero geniale, pur essendo semplice” – ha rivelato sul nome dell’etichetta discografica.

Non solo, le due figlie di Mara l’hanno anche resa una nonna felicissima. “Giulia cerca di incanalare in modo ragionevole i miei troppi impegni: in altre parole mi fa da agente, cioè da babysitter, da badante e da controllore. I nipoti? Sì, ovvio che li amo moltissimo, ma in verità non sono una gran nonna, non so più cosa si fa con i bambini piccoli” – ha detto la Maionchi.











