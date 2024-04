Giulia e Camilla Salerno, chi sono le figlie Mara Maionchi/ Il rapporto con la mamma e la musica

Non solo produttrice discografica e personaggio televisivo, Mara Maionchi è anche mamma di Giulia e Camilla Salerno, le figlie nate dall’amore e dal matrimonio con Alberto Salerno. La primogenita è Giulia nata nel 1977, mentre nel 1981 è arrivata Camilla. La prima figlia Giulia è molto schiva e riservata; infatti sono davvero pochissime le informazioni sul suo conto, visto che a differenza della sorella Camilla e dei genitori Mara e Alberto preferisce vivere una vita ben lontana dai riflettori e dalla notorietà. Un motivo è forse legato anche al suo impegno di moglie e madre, visto che Giulia non solo è sposata, ma ha regalato ai genitori la grandissima gioia di diventare nonni. Tre, infatti, sono i nipoti di Mara Maionchi figli della primogenita Giulia: si tratta di Niccolò, nato nel 2011, Mirtilla arrivata nel 2015 e Margherita nata tre anni dopo.

Se Giulia Salerno è schiva e riservata, non si può dire lo stesso di Camilla Salerno, la seconda figlia di Mara Maionchi e Alberto Salerno. Dopo aver conseguito una Laurea in relazioni pubbliche presso l’Università IULM, a Milano, la secondogenita ha deciso di seguire le orme della mamma e del padre lavorando nell’industria discografica. Dopo alcuni anni trascorsi a lavorare nel mondo della pubblicità, Camilla ha pensato bene di entrare nella casa discografica dei genitori “Non ho l’età”. Successivamente ha fondato con la sorella Giulia l’etichetta discografica indipendente Cimice Record.

Un nome che è tutto un programma spiegato così proprio da Camilla: “mi stavo confrontando con mia sorella per scegliere il nome più adatto alla mia etichetta discografica e scherzando mi propose Cimice per un duplice motivo: la cimice è l’insetto fastidioso, ma anche l’oggetto tecnologico usato nell’ambito dello spionaggio, che permette di ascoltare le conversazioni di nascosto e di captare informazioni da tutte le parti. È nato come uno scherzo, ma alla fine ho pensato che fosse davvero geniale, pur essendo semplice”.











