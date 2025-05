Anticipazioni Don Matteo 15: Giulia e Diego ci saranno! Arrivano le anticipazioni ufficiali

È iniziata la stagione delle repliche e Rai1 ha deciso di mandare in onda le puntate delle scorse stagioni delle fiction più amate da Le indagini di Lolita Lobosco a Imma Tataranni Sostituto Procuratore, da Che Dio ci aiuti a Don Matteo. Le repliche della tredicesima stagione, l’ultima in cui era presente Terence Hill stanno andando in onda ogni giovedì in prima serata ma l’attenzione e la curiosità dei telespettatori è già rivolta alla prossima. E dopo aver anticipato che Don Matteo 15 ci sarà non resta che capire meglio cosa succederà nelle varie trame e, tra gli amati personaggi, chi ci sarà e chi invece lascerà la serie.

Non c’erano dubbi ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: Giulia e Diego ci saranno in Don Matteo 15! Ad annunciarlo è stata la stessa Lux Video con un post su Instagram ed una domanda che non lascia spazio a dubbi: “Giulia e Diego come li ritroveremo nella prossima stagione di Don Matteo?” Nella scorsa stagione, dopo l’addio di Anna e Marco, nella Caserma più famosa delle tv sono arrivati il nuovo Capitano Diego Martini, interpretato da Eugenio Mastrandrea e la nuova PM Vittoria Guidi, che ha il volto di Gaia Messerklinger. I due erano ex fidanzati e il Capitano si è fatto trasferire proprio per cercare di conquistarla ma a sparigliare le carte ci ha pensato Giulia Mezzanotte, barista e sorellastra di Don Massimo (Raoul Bova) interpretata da Federica Sabatini.

Giulia e Diego in Don Matteo 15, anticipazioni nuova stagione: cosa succederà alla coppia?

La storia d’amore tra Giulia e Diego in Don Matteo ha appassionato milioni di telespettatori, all’inizio erano diffidenti, quasi non si sopportavano ma gli sguardi hanno sempre detto più di mille parole. Il Capitano, tuttavia, era ancora innamorato della sua ex ed è stato difficile per lui capire che la donna giusta al suo fianco, colei alla quale aveva confessato tutte le sue paure e le sue debolezze, come il fatto che soffrisse di vertigini era Giulia. La scena finale con il bacio tra Giulia e Diego appassionato ha segnato l’inizio della loro relazione ma come proseguirà?



Dalle anticipazioni Don Matteo 15 si scopre che al centro delle trame ci sarà la loro relazione che continuerà non senza alti e bassi, tra equivoci, imprevisti e battibecchi ma l’ostacolo principale sarà l’ombra dell’ex di lui. La PM Vittoria Guidi, infatti, rimarrà a Spoleto… Svelato così anche il destino dell’attrice Gaia Messerklinger che non lascerà la fiction. Quando andrà in onda Don Matteo 15? Molto probabilmente il prossimo autunno sempre in prima serata su Rai1.

