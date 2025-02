Giovanni tra Giulia e Francesca a Uomini e Donne: due di picche e accuse in studio

Giovanni, cavaliere del Trono Over, è stato uno dei grandi protagonisti della registrazione di Uomini e Donne del 19 febbraio. Al centro dello studio, di fronte a lui, le due dame Giulia e Francesca, con le quali il cavaliere è uscito nei giorni scorsi. Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, tra i tre è nato un acceso scontro, iniziando quando Giulia si è lamentata dell’approccio troppo fisico che cerca Giovanni. Pur non essendo il suo prototipo di uomo, ha provato comunque a conoscerlo ma le cose sono andate male.

Giovanni si è poi sbilanciato in studio, dichiarando di voler conoscere soltanto Giulia, ma lei gli ha dato il due di picche. È stata anzi proprio la dama a invitare Giovanni ad approfondire la conoscenza con Francesca, con la quale si è scopre che il cavaliere è uscito domenica.

Giulia e Francesca chiudono la conoscenza con Giovanni

Se con Giulia Giovanni ha avuto un incontro lunedì, con Francesca è uscito domenica e si scopre che i due si sono anche baciati. A Uomini e Donne, il cavaliere ha però espresso la sua preferenza per Giulia, che ha tuttavia chiuso alla possibilità di proseguire la conoscenza. Un rifiuto che l’uomo ha preso molto male, al punto da lanciare una bomba contro di lei, segnalando che la dama ha in realtà un agente. Accusa che, tuttavia, gli si è ritorta contro, visto che molti hanno fatto notare che la cosa poco c’entra con quanto accaduto tra loro. In risposta alla segnalazione, Giulia ha allora svelato a Francesca le parole non proprio lusinghiere che Giovanni avrebbe utilizzato nei suoi confronti. Alla fine, non solo Giulia ma anche la stessa Francesca ha deciso di chiudere la conoscenza col cavaliere.

