GIULIA E MATTIA, MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2023/ “Non ci siamo mai visti né sentiti”

Giulia e Mattia, nessun contatto dopo la fine del programma

Giulia e Mattia, assieme alle altre due coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2023, si ritrovano di fronte agli esperti mesi dopo la scelta di separarsi. I due ribadiscono come, anche in questo periodo seguito alla fine del programma, non ci sia stato più nessun contatto tra di loro. “Non ci siamo mai visti né sentiti. Non c’è stato modo di sentirci e vederci“, spiega Mattia. Viene poi riproposta la “clip della discordia”, in cui si vede Giulia parlare negativamente del weekend vissuto con Mattia, credendo di non essere ripresa dalle telecamere.

Un’altra clip, a seguire, ripropone uno dei primi scontri della coppia dopo il matrimonio, quando Giulia arriva a casa di Mattia. Rivedendosi, la ragazza fa autocritica e ammette: “Non mi è piaciuto il modo di pormi e di parlare“. Invece il ragazzo, rivedendo l’abbraccio finale dell’ex coniuge, ha un sospetto e le lancia una stoccata: “Quell’abbraccio finale mi ha messo un po’ il dubbio. Che doveva uscirne bene e mi ha dato quell’abbraccio, da come mi è sembrato non l’ho vista positivamente” (Agg. Ruben Scalambra)

Giulia Martello e Mattia Benedetto: il loro percorso a Matrimonio a prima vista

Giulia Martello e Mattia Benedetto sono stati concorrenti di Matrimonio a prima vista Italia 2023. Nel corso della puntata finale i due hanno deciso di divorziare, mettendo fine al loro matrimonio. Ma il loro è stato un percorso molto altalenante fatto più di bassi che di alti. Fin da subito Giulia ha messo un muro tra di loro, dicendo di avere difficoltà nel contatto fisico con persone sconosciute, mentre Mattia ha gettato la spugna al primo ostacolo.

Dopo la luna di miele i due sposi hanno avuto il primo scontro: in un gruppo Whastaspp con gli altri protagonisti del programma, Mattia ha scherzato dicendo di essere pronto a organizzare la festa di divorzio. Simona Viola ha recapitato il messaggio a Giulia che si è presentata a cada di Mattia durante il primo giorno di convivenza. Nella discussione è emerso che Giulia non ha mai fatto menzione né agli esperti né ai responsabili dei casting di Matrimonio a prima vista delle sue fatiche legate al contatto fisico.

Giulia e Mattia: divorzio e nessun contatto dopo la scelta

Se Giulia fosse stata più sincera le cose sarebbero andate diversamente tra loro? Molto probabilmente sì. Giulia e Mattia sono stati convocati da Andrea Favaretto che gli ha proposto di dare nuovo slancio al loro matrimonio, con un weekend in campeggio. Per Mattia sono stati giorni piacevoli, mentre Giulia ha poi confessato alle amiche Irene e Simona di aver desiderato che il fine settimana finisse il prima possibile, ammettendo di non essere attratta da Mattia: questo la vera ragione del suo distacco. Davanti agli esperti Mattia e Giulia hanno deciso di divorziare, non essendoci presupposti per continuare a restare sposati. Mesi dopo la scelta gli ex sposi si ritroveranno davanti agli esperti rivelando di non essersi più sentiti e visti. Per loro sarà per l’occasione di fare un esame di coscienza su quanto successo…

