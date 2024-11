I due figli di Carlo Verdone sono nati dal matrimonio con la ex moglie, Gianna Scarpelli, unico rapporto ufficiale nella vita dell’attore romano, che ama tenere privata la sua vita intima, tanto che poco si sa anche delle sue nozze e delle motivazioni che hanno poi portato al divorzio tra i due. Quel che è certo è che dopo la fine del matrimonio con Gianna, l’attore ha deciso di dedicare un periodo di tempo molto consistente ai figli, Giulia e Paolo, che avevano bisogno del papà in quel delicato momento. Per questo si è preso due anni sabbatici nei quali si è dedicato con anima e corpo ai suoi due ragazzi, viaggiando spesso con loro per far conoscere loro il mondo e soprattutto per costruire un rapporto sano e duraturo con lui.

Dopo la separazione di Carlo Verdone con la ex moglie, Gianna Scarpelli, per un po’ i rapporti sono stati turbolenti e burrascosi ma le cose sono presto tornate alla normalità. Per il bene dei figli, infatti, gli ex marito e moglie hanno deciso di mantenere un rapporto civile e nel tempo le cose sono tornate più o meno al loro posto: tra l’altro, Verdone ha definito la ex moglie “molto affidabile” e forse proprio per questo nel tempo è rimasto un legame importante, per la felicità di Giulia e Paolo.

Chi sono e cosa fanno i figli di Carlo Verdone, Giulia e Paolo

Cosa fanno oggi Giulia e Paolo, i figli di Carlo Verdone? La primogenita è nata nel 1986, dunque oggi è una donna: la figlia dell’attore ha deciso di seguire le orme del papà e di lavorare nel mondo del cinema, anche se in modo differente rispetto a Carlo. Lavora infatti dietro le quinte come segretaria di edizione e assistente di produzione e ha preso parte a molti film di successo del papà e non soltanto. Il suo nome è infatti anche nel cast di “Mangia prega ama” con Julia Roberts. Il secondogenito, nato nel 1988, ha invece deciso di intraprendere una carriera diplomatica.