Giulia e Paolo, figli Carlo Verdone/ Chi sono? Non hanno seguito le orme di papà e…

Giulia e Paolo Verdone, i due eredi del regista romano Carlo Verdone e di Gianna Scarpellini, non hanno seguito entrambi le orme di papà. Giulia infatti ha scelto di dedicarsi al mondo dello spettacolo, diventando assistente di produzione e segretaria, mentre il fratello ha scelto altre strade. In passato, l’attore ha rivelato di aver scelto di abbandonare la sua carriera per due anni per dedicarsi ai figli, in seguito alla separazione dall’ex moglie. “Mi sono detto ‘Devo recuperare coi miei figli’“, ha confessato al Maurizio Costanzo Show, “abbiamo fatto viaggi bellissimi e importanti e lì anche loro hanno capito che qualcosa era cambiato”. Il fatto che tutti e tre siano uniti non è di certo un mistero. I fan hanno già avuto modo di vedere Giulia al fianco del padre qualche anno fa, in occasione del concerto dei Massive Attack. E’ stato proprio Verdone a pubblicare all’epoca il selfie con la figlia nella sua pagina Facebook. Non sono così frequenti però le foto di padre e figlia, soprattutto perchè è difficile riuscire a trovare Giulia sui social.

Paolo Verdone, “Avrebbe potuto fare l’attore, ma…”

Paolo Verdone ha scelto di non avere la stessa carriera del padre Carlo Verdone, ma sembra proprio che quest’ultimo non sia d’accordo. “Avrebbe potuto fare l’attore, ne sarebbe stato in grado“, ha detto tempo fa al Maurizio Costanzo Show. E invece Paolo ha preferito intraprendere la strada diplomatica e continuare ad approfondire la sua passione per la musica. In qualche modo però è stata proprio questa ad avvicinarlo al mondo dello spettacolo otto anni fa: la prima apparizione di Paolo è nel documentario Carlo! con cui il padre regista si racconta. Poi ha composto per il corto Fuori Pista e i film Ultimo Carico e La Verità negli Occhi, entrambi di Giuseppe Ferlito. Compare inoltre in uno dei film cult del padre, Grande, grosso e… Verdone, dove interpreta la particina di uno studente. Così come della sorella Giulia, purtroppo sappiamo molto poco anche su Paolo. E’ nato nell’88 e ha solo due anni in meno rispetto alla sorella maggiore, entrambi nati diversi anni dopo il matrimonio fra il padre e la madre Gianna Scarpelli.



