Giulia e Riccardo Carnevale, chi sono i figli di Paola Perego/ La primogenita l’ha resa due volte nonna

Un tuffo nella vita privata di Paola Perego: l’amore per i figli Giulia e Riccardo

Forse non tutti sanno che Paola Perego è anche madre di due figli, si chiamano Giulia e Riccardo e sono nati dal precedente matrimonio con Andrea Carnevale. I due si sono separati poco dopo la nascita del secondo figlio, un periodo estremamente complicato per la celebre conduttrice che ha poi conosciuto Lucio Presta, suo attuale marito, e voltato pagina. Tornando ai figli di Paola Perego, ecco cosa sappiamo: la primogenita Giulia è nata nel 1992 e oggi ha 32 anni. Nonostante la visibilità della mamma, Giulia ha sempre preferito mantenere un profilo basso e stare alla larga dalle luci dei riflettori.

Lucio Presta, chi è il marito di Paola Perego/ Lei: "Sempre al mio fianco e quando ho scoperto il cancro..."

Viene infatti descritta come una persona molta riservata, non interessato allo spettacolo. Sappiamo che è laureata in Economia, ma non sappiamo quale sia il suo impiego attuale. Dal punto di vista sentimentale è impegnata con Filippo Giovannelli, un ragazzo di Milano che lavora come commercialista, nonché padre dei suoi due figli, Pietro e Alice.

Paola Perego, come sta dopo l'operazione?/ "Reduce da un cancro, non è stato facile ma..."

Paola Perego, chi è il secondogenito Riccardo: la passione per la vita notturna e l’amore per la fidanzata Ludovica

Riccardo è invece il secondo arrivato in casa Perego. Come accennavamo, il figlio di Paola Perego è nato poco prima del divorzio tra la conduttrice e l’ex compagna. La sua infanzia, inevitabilmente, è stata abbastanza turbolenta. Nato nel 1996, oggi Riccardo ha 27 anni e anche lui, come la sorella, sembra mantenersi alla larga dalle luci dei riflettori.

Sappiamo tuttavia che la sua più grande passione è la musica: pare che attualmente lavori come dj in discoteca. Oltre al lavoro nei locali, Riccardo sarebbe impegnato anche in radio. Dal punto di vista sentimentale, nella sua vita c’è la fidanzata Ludovica, con cui sta insieme da qualche anno e con la quale sembra avere intenzioni serie.

Paola Perego, la malattia: come sta dopo l’operazione/ “Mio marito Lucio Presta sempre con me…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA