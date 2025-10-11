Chi sono Giulia e Riccardo, i figli di Andrea Carnevale avuti da Paola Perego? "Non volevo abbandonarli, per questo ho resistito ma..."

Andrea Carnevale è papà di due figli, Giulia e Riccardo, avuti dall’amore con Paola Perego. I due ragazzi, nati nel 1992 e nel 1996, hanno dovuto assistere da piccolissimi alla separazione dei loro genitori. Giulia aveva infatti quattro anni mentre Riccardo, al momento dell’addio, soltanto quattro mesi. Nonostante la storia con Paola Perego fosse già deteriorata da tempo e l’amore tra loro finito, Andrea si è ostinato ad andare avanti per amore dei bambini, sperando di poterli vedere crescere da vicino ancora per un altro po’ di tempo. Un qualcosa che, purtroppo, non è riuscito: le cose con Paola, infatti, sono finite in maniera un po’ burrascosa, con le accuse da parte di lei di tradimenti e non solo. Parole che hanno ferito Andrea Carnevale e deteriorato il rapporto con la mamma dei suoi figli.

Chi è Giampaolo Morelli a Verissimo/ L'amore per la moglie Gloria e il mistero svelato della sua famiglia

E, parlando proprio dei figli di Andrea Carnevale, come hanno preso Giulia e Riccardo la separazione dei suoi genitori? Inizialmente le cose non sono state facili: “I miei figli, quando è finito il matrimonio con Paola, hanno pensato che fossi andato via di casa, che li avessi abbandonati” ha raccontato Andrea ricordando quei momenti non semplici. A far soffrire ancor di più Andrea, è il ricordo di lui che da bambino perde la mamma, per mano del papà, e poi lo stesso padre. Dunque, l’idea di abbandonare i suoi figli lo ha distrutto ancor di più.

Aborto di Roberta Rei: "Alla maternità non ci pensavo"/ "Il dolore più grande mai provato"

Giulia e Riccardo, chi sono i figli di Andrea Carnevale: “Ho spiegato loro tutto”

Nonostante da bambini Giulia e Riccardo non erano a conoscenza delle dinamiche che hanno portato i genitori a dirsi addio, con il tempo le cose sono cambiate. Andrea Carnevale, infatti, non ha nascosto di aver parlato proprio con i figli una volta adulta, spiegando loro come mai la mamma e il papà avessero deciso di dirsi addio. “Ho affrontato l’argomento perché non volevo che pensassero che li avevo abbandonati” ha raccontato.