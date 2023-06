Giulia e Riccardo, chi sono i figli di Paola Perego e Andrea Carnevale/ “Oggi siamo molto uniti”

Paola Perego e Andrea Carnevale: la figlia Giulia, il matrimonio, i nipoti

Paola Perego, ospite oggi pomeriggio di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha vissuto una storia d’amore, poi naufragata con il divorzio nel 1997, con Andrea Carnevale. Dal loro matrimonio sono però nati due splendidi figli: Giulia nel 1992 e Riccardo nel 1996. Nonostante la fine del loro amore, l’ex coppia è ancora profondamente legata da un rapporto di affetto proprio grazie ai loro figli. “Guai a chi li tocca“, ha ammesso l’ex calciatore in un’intervista rilasciata pochi anni fa al Corriere della Sera. “Riccardo tifa Roma: si è tatuato una mia foto sulla coscia, tiene molto a me. Giulia due anni fa mi ha fatto diventare nonno di Pietruccio. È stato un regalo. Poi, è chiaro, all’inizio la separazione dalla mamma ci ha allontanato. Ma oggi siamo molto uniti“, ha confessato.

Come accennato dalla sua dichiarazione nell’intervista, la figlia Giulia Carnevale è diventata mamma del piccolo Pietro e, a gennaio 2022, della secondogenita Alice. La ragazza si è poi sposata con Filippo Giovanelli nel giugno dello scorso anno: le nozze da favola sono state celebrate presso il locale Riva di San Corro, a Sperlonga. Una grandissima emozione per tutta la famiglia, compresa la Perego, che ha condiviso la grande gioia con i suoi followers su Instagram.

Riccardo Carnevale, il secondogenito di Paola Perego e Andrea Carnevale

Riccardo Carnevale è invece il secondogenito di Paola Perego e Andrea Carnevale. Essendo piuttosto riservato, di lui si conoscono poche informazioni. Sappiamo però che è un grande appassionato di musica e che, spesso, suona nei locali come dj. A fornire tale informazione era stata la conduttrice televisiva quando, nel 2020, si mostrò preoccupata per l’attesa del tampone da parte del figlio. Il quale si trovava in una discoteca della Sardegna, nella quale aveva lavorato durante due serate.

“Ieri, stanco di aspettare di essere chiamato dall’ospedale, alle 14 si è messo in fila al drive-in. Quando alle 20 è arrivato il suo turno, lo hanno rispedito a casa perché dovevano chiudere. Questo è assurdo“: così si era sfogata mamma Paola Perego in riferimento al caos tamponi e alla preoccupazione per le condizioni di salute del figlio.

