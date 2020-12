Giulia e Roberto Cirese, figlia ed ex marito Rita Dalla Chiesa/ “Tutto in una foto”

Giulia Cirese, figlia di Rita Dalla Chiesa e Roberto Cirese, è il grande amore della conduttrice che dedica tutto il tempo libero che ha a sua disposizione a lei e al nipotino Massimo. Un rapporto di grande complicità quello che c’è tra mamma e figlia che, insieme, hanno affrontato la morte di Fabrizio Frizzi a cui Giulia era molto legata e quella del compagno Massimo Santoro nonchè padre di suoi figlio. Di Roberto Cirese si sa davvero pochissimo. Con il cantante jazz, Rita Dalla chiesa ha vissuto una storia importante che le ha lasciato l’amore più grande, quello della figlia Giulia che, a sua volta, l’ha resa nonna di Lorenzo di cui la conduttrice che oggi è ospite del programma di Raiuno “Oggi è un altro giorno” è follemente innamorata.

LA DEDICA DI GIULIA CIRESE A MAMMA RITA DALLA CHIESA

Giulia Cirese trascorre tanto tempo con la madre Rita Dalla Chiesa. Sul proprio profilo Instagram, la figlia della conduttrice e di Roberto Cirese pubblica spesso foto in cui è in compagnia della madre. In occasione del compleanno della madre, ha pubblicato una foto in cui sono insieme scrivendo. “Tutto in una foto. AUGURI donna e mamma bellissima che brinda con il vino scaduto”, lasciando intravedere il braccio del figlio Lorenzo che è il testimone del grande amore vissuto con Massimo Santoro a cui Rita Dalla Chiesa era molto legata. In una vecchia intervista rilasciata a Verissimo, la Dalla Chiesa disse: “Mia figlia Giulia è una donna molto forte e mi rende orgogliosa. È vissuta per cinque anni al fianco di Massimo, nel corso della lunga malattia, senza dire nulla, rispettando il volere di suo marito”.







