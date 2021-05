Giulia e Sangiovanni vincitori Amici 2021 ma è bufera sul televoto/ Ecco i numeri

Amici 2021 si è concluso sabato con la vittoria di Giulia Stabile e, se vogliamo, anche di Sangiovanni. Tutto come annunciato quindi sin dalla prima puntata del pomeridiano ormai mesi fa e le polemiche per questo non sono mancate. Fino alla fine, infatti, si è pensato che potesse essere Aka7even a spuntarla e la pubblicazione dei voti reali delle percentuali di voto arrivata nelle scorse ore sui profili ufficiali della trasmissione non hanno far altro che alimentare ulteriori polemiche. Nella manche cantanti, il televoto ha premiato Sangiovanni che ha sfiorato il 40% dei voti lasciandosi alle spalle, secondo, proprio Aka7even. Proprio qui è il tasto dolente. Tra i due ci sono sette punti percentuali, o poco più, di differenza ma in molti hanno ‘denunciato’ il fatto che l’app fosse bloccata e che non si riusciva a votare per Luca, ecco perché anche tra i commenti ai voti, spuntano coloro che accusano la produzione di aver fatto vincere chi volevano loro sin dall’inizio.

Giulia Stabile/ "Ho vinto Amici 2021 grazie a Sangiovanni: mi ha fatto sentire bella"

Giulia e Sangiovanni vincitori Amici 2021 ma è bufera sul televoto

Non c’è storia invece per quello che riguarda la manche dei ballerini visto che Giulia Stabile ha addirittura quasi doppiato Alessandro Cavallo e quindi una manciata di voti non avrebbe potuto cambiare molto. Giulia ha superato il 60% delle preferenze al televoto mentre Alessandro si è fermato poco sopra il 30%, infine, il televoto della manche finale ha visto il trionfo della ballerina che ha chiuso con quasi 20 punti in più rispetto al secondo ovvero il fidanzato Sangiovanni. La domanda comunque resta: se il televoto non fosse stato un po’ falsato dalla mancata funzionalità dell’app e della piattaforma, in quegli ultimi momenti ci sarebbe stato Aka7even a sfiorare il podio?

LEGGI ANCHE:

GIULIA STABILE HA VINTO AMICI 2021/ "Impossibile, non mi aspettavo neppure il banco!"Vincitore Amici 2021, chi è?/ Giulia Stabile ha battuto Sangiovanni con 60% voti

© RIPRODUZIONE RISERVATA