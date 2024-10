Giulia e Silvia Provvedi a Verissimo: il racconto choc degli ultimi anni

Giulia e Silvia Provvedi hanno fatto tappa a Verissimo di Silvia Toffanin su Canale Cinque oggi domenica 13 ottobre 2024, le Donatella si sono raccontate a cuore aperto nel salotto della trasmissione, tornando a parlare dei loro ultimi anni di vita, raccontando come hanno vissuto la tragica scomparsa del padre. “Ci sentiamo come se i nostri genitori fossero immortali, a volte siamo noi che dobbiamo fare i super eroi, mi è sembrato di vivere in una bolla, quando cala la forza ci sono delle immagini che fatichi ad accettare” ha rivelato Giulia Provvedi a Verissimo su Canale Cinque.

Riguardo a un delicato intervento al quale la madre di Giulia Provvedi e Silvia Provvedi, le Donatella hanno ricordato: “Abbiamo rischiato di perderla nel periodo in cui è venuto a mancare nostro padre, ha fatto un delicato intervento dal quale avremmo potuto non rivederla, ci siamo sempre date forza a vicenda” hanno confidato le due ex concorrenti del Grande Fratello e L’Isola dei famosi a Verissimo.

Giulia e Silvia Provvedi confessano: “Arriviamo da anni duri”

Sempre nel corso dell’intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin, Giulia e Silvia Provvedi sono espresse nel programma di Canale Cinque, raccontando qualche altro dettaglio riguardo alla malattia della madre, che sta vivendo un momento molto complesso: “Ha avuto un aneurisma cerebrale con emorragia cerebrale, non riusciva più a collegare il pensiero alla parola, ha ripreso a fare riabilitazione e siamo positive, ci dice che siamo i suoi gioielli, ma come potremmo mai abbandonarle dopo quello che hanno fatto per noi” hanno raccontato le Donatella.

Giulia e Silvia Provvedi hanno ammesso però come siano riuscite a trarre forza dai vari eventi della vita: “Le avevamo promesso che sarebbe tornata come prima, il nostro intento è quello di rivederla rifiorire, presto tornerà a fare volontariato”.