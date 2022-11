Giulia e Silvia Provvedi contro Nikita Pelizon/ “Una copia di Soleil, calcolatrice”

Giulia e Silvia Provvedi bocciano Nikita Pelizon al GF Vip: le parole delle Donatella

In occasione di un’intervista su Casa Pipol, Giulia e Silvia Provvedi hanno commentato il percorso di George Ciupilan. Le ex gieffine hanno tessuto le lodi del tik toker definendolo “il concorrente migliore di questa edizione” e augurandogli la vittoria. E’ inevitabile, se si parla di George, interpellare anche Nikita Pelzon considerando che i due gieffini sono sempre insieme.

Le Donatella di sono espresse proprio sulla modella rivelando di avere molti dubbi sulla sua veridicità, nella Casa più spiata d’Italia. “Io Nikita non la trovo molto spontanea.” Esordisce Giulia Provvedi che continua: “Mi sembra una copia di Soleil, un’emulazione di questa modalità zen.” riferendosi al modo di parlare di Nikita Pelizon. Poi continua: “Non mi sembra tanto chiara Nikita, la sua storia mi è piaciuta tantissimo ma la trovo un po’ calcolatrice. Mi chiedo se sta facendo un gioco, accodandosi alle dinamiche che vede dentro la Casa“. Secondo le ex gieffine Nikita fingerebbe un interesse per Luca Onestini al fine di creare precise dinamiche e ottenere visibilità nel reality show.

Nikita Pelizon ha subito notato Luca Onestini, dai primi giorni in cui l’ex tronista è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. La modella si è fatta subito avanti e ha rivelato al gieffino di provare una forte attrazione per lui, anche se al momento Luca sembrava non essere interessato.

Ora che il modello è in isolamento per il covid-19, Nikita Pelizon non ha negato di sentire molto la mancanza del gieffino: “L’altro giorno quando Luca è uscito sono andata a spruzzarmi il suo profumo e mi ha fatto strano. Mi manca, abbiamo tanti abbracci della buonanotte da recuperare“. Nell’ultima puntata del reality show, l’ex tronista sembra ricambiare l’interesse della modella: “Non vedo l’ora di tornare nella Casa per stare con lei“.

