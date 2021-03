Giulia Elettra Gorietti, figlia di Nicole Moscariello/ Ex fidanzato e marito: sul set con Andrea Roncato

Giulia Elettra Gorietti è la figlia di Nicole Moscariello, seconda moglie di Andrea Roncato. L’attrice romana, classe 1988, ha debuttato al cinema nel 2003 con il film “Caterina va in città” di Paolo Virzì, al fianco di Margherita Buy e Sergio Castellitto. L’anno dopo ha recitato in “Tre metri sopra il cielo” e nel 2007 in “Ho voglia di te”, entrambi basati sui libri di Federico Moccia. Giulia è apparsa anche nel film di e con Leonardo Pieraccioni “Ti amo in tutte le lingue del mondo”, del 2005. Nel 2011 è sul set del film “Almeno tu nell’universo” con Andrea Roncato, futuro marito della madre. Ha partecipato a numerose fiction, tra cui: “Terra ribelle 2 – Il nuovo mondo”, “I segreti di Borgo Larici” e “Solo per amore”. Nel 2015 ha interpretato la escort Sabrina nel film “Subura” di Stefano Sollima, al fianco di Pierfrancesco Favino e Claudio Amendola.

Giulia Elettra Gorietti: la vita privata dell’attrice

Per quanto riguarda la sua vita privata, Giulia Elettra Gorietti è stata fidanzata per cinque anni con il calciatore Lorenzo De Silvestri, poi si è sposata con il calciatore Pietro Iemmello con cui ha avuto la figlia Violante, nata il 18 giugno 2018. Negli ultimi mesi Giulia ha fatto molto parlare di sé per essere entrata a gamba tesa nella discussione a distanza tra Stefania Orlando, all’epoca nella casa del Grande Fratello Vip, e il patrigno Andrea Roncato. “Amo mia madre e sono stanca di vedere questi articoli di una sfi*ata che di lavoro fa solo interviste tirando sempre in ballo Andrea e mia madre. Cara Stefania trovati un altro lavoro e parla di quel povero uomo che hai sposato e hai accanto da non so quanti anni”, aveva detto in una storia su Instagram. L’attrice si riferiva a un’intervista che la Orlando aveva rilasciato su Vero. “Mi manca Andrea Roncato” era il titolo riportato in copertina, mentre nell’articolo veniva specificato “solo come amico”.

