Giulia Elettra Gorietti: Pietro Iemmello e Violante, marito e figlia/ “Stiamo bene”

Il calciatore Pietro Iemmello è il marito di Giulia Elettra Gorietti. L’attrice ha conosciuto il calciatore, poco dopo aver chiuso un’altra relazione: “Mi hanno invitata a fare da madrina a un festival in Calabria e ho accettato per staccare da tutto. Partendo pensavo: non voglio vedere l’ombra di un uomo. E invece Pietro, che è di Catanzaro, mi mandò un messaggio…”, ha raccontato la Gorietti qualche tempo fa a Vanity Fair. In realtà, il calciatore le aveva già mandato diversi messaggi privati su Instagram, che l’attrice aveva sempre ignorato. Così si sono incontrati e non si sono più lasciati: “Mi ha portato in un posto bellissimo sul mare, ci siamo fidanzati subito“. Dopo poco più di un anno, è nata la loro prima figlia, Violante. La bambina è nata il 18 giugno 2018, alla clinica Mater Dei di Roma: “La nostra vita acquista il vero senso, siamo pieni di gioia, siamo una famiglia”, aveva annunciato su Instagram l’attrice.

La famiglia di Giulia Elettra Goriettii: Pietro Iemmello e la figlia Violante

Lo scorso 18 giugno Violante ha compiuto tre anni. “Auguri amore della mia vita. Che tu possa sempre essere la bambina che sei piena di vita e intelligente. E che tu possa sempre avere la capacità di attrarre positività dissolvendo il superfluo con tutta la tua gioia di vita che di indole hai e che non tutti hanno in una vita intera. Ti amo, Mamma”, ha scritto Giulia Elettra Gorietti su Instagram, pubblicando una foto insieme alla figlia e al marito Pietro Iemmello. In una recente intervista a Vanity Fair, l’attrice ha ammesso di non voler allargare ulteriormente la famiglia in questo momento: “Tante volte mi fermano e mi dicono: quando lo fai un secondo figlio? Mi piacerebbe spiegare a tutte quelle persone la fatica che ho fatto per rimettermi in piedi e tornare a lavorare dopo la prima gravidanza. Violante la amo, è la cosa più bella della mia vita, ma per ora sto bene così”, non escludendo la possibilità, un domani, di avere un secondo bambino.

