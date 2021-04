Giulia Elettra Gorietti, rissa con tabaccaia/ “Minacciata di morte per mascherina”

Il clima di tensione nelle strade è palpabile ed è crescente al punto tale che può bastare l’invito a indossare la mascherina per finire coinvolti in una rissa. È quel che sembra essere accaduto all’attrice Giulia Elettra Gorietti, che ha avuto uno scontro molto acceso con una tabaccaia di Roma. La vicenda però è da prendere con le pinze, anche perché le versioni sono differenti. Il caso si apre con lo sfogo della 32enne, che ha pubblicato anche un video in cui si vede la tabaccaia inveire contro di lei. “Grandissima zoc*ola!”, si sente dire nel video dalla signora. E l’attrice replica: “Mi sta menando?”. La donna risponde: “Sì, ti prendo a pizze fino a domani mattina, testa di ca*zo!”. Ma Giulia Elettra Gorietti di rimando: “È venuta così senza mascherina”. Quindi, si è allontanata.

Subito dopo Giulia Elettra Gorietti ha condiviso il filmato sui social e si è lasciata andare allo sfogo nelle Instagram Stories. “Ho messo questo video perché se non la riprendevo, continuava ad alzarmi le mani e poi perché io voglio che si veda quello che c’è. Non è possibile che una che è proprietaria di una tabaccheria stia senza mascherina a ricevere la gente, sia lei che la madre che avrà avuto una settantina di anni e alzi le mani chiamando zoc**la o facendo minacce di morte. Una cosa veramente allucinante. Io sono senza parole”.

GIULIA ELETTRA GORIETTI, LA VERSIONE DELLA TABACCAIA

Giulia Elettra Gorietti sostiene di essere stata aggredita dalla tabaccaia di Roma perché le aveva chiesto di indossare la mascherina. La versione della signora, però, è differente. Pur continuando a insultare l’attrice, la signora ha spiegato che la lite sarebbe nata perché l’attrice l’avrebbe mandata a quel paese. “Sei ‘na poraccia, neghi il vaffancu*o e dici che la discussione è nata per la mascherina. Ho anche io la registrazione. Comunque grazie per la pubblicità”. La figlia della tabaccaia avrebbe poi contattato l’attrice attaccandola: “Fai ridere. Pensa a quanto sei arrogante. Menomale che abbiamo le telecamere nel negozio. Falsa, sei un’arrogante”. Ma Giulia Elettra Gorietti ha negato di essersi inventata tutto: “Non capisco il senso di inventarmi qualcosa che non è vero se esistono le telecamere e di pubblicare i loro messaggi. Forse li avrei nascosti i messaggi se fosse stato così e comunque anche l’avessi mandata a fan**lo, questo non giustifica il tutto. Invece che smetterla sperando che non li denunci, ottengo insulti”.

L’attrice ha poi spiegato che se la denunciasse, sarebbe obbligata a consegnata il filmato dove si vede che le alza le mani e la minaccia di morte. “Detto questo, chiudo questo capitolo sui social perché una volta denunciato il fatto pubblicamente, non voglio dare altra visibilità. Inoltre, questa ignoranza abbruttisce”, ha concluso Giulia Elettra Gorietti.





