Giulia Elettra Gorietti vs Stefania Orlando/ “Trovati un altro lavoro”, i social…

Giulia Elettra Gorietti è la figliastra di Andrea Roncato, che nel 2017 ha sposato sua mamma Nicole Moscariello dopo 7 anni di fidanzamento. Ieri sera nella trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ha avuto modo di sentire le ultime dichiarazioni del suo ex marito Andrea Roncato rilasciate a “Live – Non è la D’Urso” e il duro attacco di Giulia Elettra Gorietti di qualche mese fa. “Amo mia madre e sono stanca di vedere questi articoli di una sfigata che di lavoro fa solo interviste tirando sempre in ballo Andrea e mia madre. Cara Stefania trovati un altro lavoro e parla di quel povero uomo che hai sposato e hai accanto da non so quanti anni”, ha scritto in un post l’attrice di “Tre metri sopra il cielo”, facendo riferimento a un’intervista in cui la Orlando si rammaricava di non avere più rapporti con Roncato, ipotizzando come la causa potesse essere la “gelosia” della nuova moglie.

Giulia Elettra Gorietti vs Stefania Orlando: “Difendo la mia famiglia”

Durante la diretta de Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ha spiegato di avere avuto uno scontro con la Giulia Elettra Gorietti dopo le sue dichiarazioni: “Alla figlia della moglie di Andrea avevo anche risposto in privato su Instagram e sono stata anche pesantemente insultata. Le avevo risposto anche carinamente e lei mi ha insultata. Le volte in cui ho parlato di Andrea l’ho fatto in maniera molto carina. Non mi sono mai permessa di entrare nella loro storia”. La conduttrice ha anche voluto ribadire il suo affetto per l’ex marito: “Non ho nulla contro Andrea, anche mio marito è rimasto basito da questo comportamento. Io e Andrea siamo sempre stati ottimi amici, abbiamo fatto le vacanze insieme. Non accetto che si dica che io sono l’ex moglie scomoda”. Molto criticata sui social per le sue parole, Giulia Elettra Gorietti ha commentato l’accaduto con una storia su Instagram durante la diretta del GF Vip: “Peccato che la storia era di sei mesi fa né tantomeno io ho chiesto di mandarla in onda. Io difendo la mia famiglia. Detto questo non ho intenzione di finire nel vortice del gossip da reality. Non mi appartiene”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA