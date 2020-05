Giulia, fidanzata di Francesco Gabbani/ Dopo Dalila Iardella il cantante è tornato ad amare

Pubblicità

Che cosa sappiamo di Giulia, la fidanzata di Francesco Gabbani? Di sicuro che grazie a lei il cantante è riuscito a sperare di nuovo nell’amore. Alle spalle, il vincitore di ben due edizioni di Sanremo ha una relazione con Dalila Iardella finita un po’ di tempo fa e Giulia è arrivata un po’ nel momento giusto nella sua vita. “Anche Giulia lavora nell’ambiente musicale. È una ragazza equilibrata, dolce e riservatissima. Difficilmente la vedrete sotto i riflettori”, ha detto tempo fa Sergio Gabbani, il padre dell’artista, al settimanale Grand Hotel. “A Sanremo è rimasta sempre dietro le quinte, sostenendo Francesco in ogni momento, senza mai rubargli la scena”. Entrambi i genitori non potrebbero essere più felici della nuova relazione di Gabbani: Giulia è più che adatta al figlio, un’anima gemella con cui potrebbe andare molto lontano e “Capace di far felice Francesco con uno sguardo”. I due però non stanno insieme da molto: a quanto pare la loro relazione è iniziata meno di due anni fa. “Forse non cambia il mio modo di fare musica, ma questa condizione di stabilità emotiva ha influito sulla scrittura”, ha detto invece Gabbani a Sorrisi tempo addietro, “Le canzoni, comunque, non parlano mai della nostra vita quotidiana, quando racconto l’amore lo faccio in modo universale”.

Giulia, fidanzata di Francesco Gabbani: a lungo nascosta poi…

Giulia, la fidanzata di Francesco Gabbani, è rimasta a lungo nascosta agli occhi dei giornali di gossip. E’ stato il cantante infatti a rivelare la sua esistenza solo durante la scorsa edizione di Sanremo, quando ha ammesso in corso d’opera di essere felicemente fidanzato. In quell’occasione però si è ben guardato dal rivelare il cognome della sua dolce metà e il mistero rimane in vita ancora oggi. L’ex del cantante, Dalila Iardella, non ci aveva visto giusto quindi. “Lei mi urlava ‘Guarda che se me ne vado tu rimani solo, non so chi altro ti possa sopportare come faccio io”, ha riferito tempo fa l’artista in un’intervista. Le cose però sono andate diversamente, come sappiamo. Giulia è spuntata nella vita di Francesco e non è escluso che presto i due possano addirittura pensare a rendere ancora più serio il loro rapporto. Oggi, Francesco Gabbani sarà invece uno degli artisti che vedremo al Concertone dell’1 maggio 2020, in diretta nella prima serata di Rai 3. I fan dovranno mettersi comunque l’animo in pace: Giulia non sarà presente e di sicuro il cantante non infrangerà la sua stessa regola di non rivelare nulla sul conto della fidanzata.



