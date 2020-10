Giulia, fidanzata Francesco Gabbani/ “Lockdown test per tante coppie: e noi…”

Con Francesco Gabbani protagonista di un gradito ritorno a Domenica In dall’amica ed estimatrice Mara Venier, è lecito anche attendersi qualche domanda su Giulia, nuova fidanzata del cantante di Occidentali’s Karma dopo la fine della relazione con Dalila Iardella. Ma chi è la ragazza che ha rubato il cuore di uno degli interpreti più amati dagli italiani negli ultimi anni? Diciamo che Gabbani non ha avuto bisogno di guardarsi troppo intorno se è vero che Giulia – della quale non si conosce neanche il cognome a conferma della richiesta di riservatezza – è una sua collaboratrice. A svelarlo, nel corso di un’intervista rilasciata pochi giorni fa a Tv, Sorrisi e Canzoni è stato lo stesso Gabbani: “Se ero solo durante la quarantena? No, ero con Giulia, la mia compagna che è anche una mia collaboratrice. Siamo passati di colpo dai “firmacopie”, dove incontravamo 500 persone al giorno, al ritrovarci nella nostra dimensione casalinga, che è stata serena. È stato un bel test per tante coppie”.

GIULIA, FIDANZATA DI FRANCESCO GABBANI

Esame evidentemente superato a pieni voti per Francesco Gabbani e la sua Giulia se è vero che la coppia ha tagliato insieme il traguardo di un anno di relazione e sembra essere intenzionata a proseguire a lungo su questa scia. Ad essere entusiasta è anche la famiglia del cantante. Papà Sergio, intervistato ad inizio anno dal magazine “Grand Hotel”, aveva infatti dichiarato: “Giulia è la persona più giusta per Francesco. È una donna davvero speciale“. Sergio Gabbani aveva descritto la compagna del figlio come una persona “equilibrata, dolce e riservatissima”. Poi aveva aggiunto: “Giulia è esattamente l’altra metà della mela, l’anima gemella, capace di far felice Francesco con uno sguardo. Mia moglie e io siamo felicissimi perché nostro figlio ha trovato una donna che non è adatta a lui, di più!”. Parole che avranno reso felice tanto Giulia, quanto lo stesso Gabbani…



