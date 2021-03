Giulia, fidanzata Francesco Gabbani/ Papà Sergio: “E’ la sua anima gemella”

Francesco Gabbani ha ritrovato il sorriso dopo un periodo un po’ delicato e adesso al suo fianco c’è una nuova ragazza, la bella Giulia, anche lei impegnata nel mondo della musica. I due sono discreti e amano la loro privacy tant’è che ancora adesso, a distanza di almeno due ani dall’inizio della loro relazione, non conosciamo il suo cognome e non sappiamo molto di lei. L’annuncio della sua storia con lei è arrivato a distanza di tempo anche se la coppia starebbe insieme almeno dal 20218 ed toccato a lei questa volta restituirgli il sorriso dopo la fine della lunga relazione con la sua fidanzata storica Dalila Iardella. Quello che sappiamo di lei è che in famiglia è stata accolta benissimo e che persino il padre di Gabbani, Sergio, si è spinto oltre affermando che è proprio Giulia “l’altra metà della meta, l’anima gemella capace di far felice Francesco con un solo sguardo”.

Giulia, fidanzata Francesco Gabbani, chi è e cosa fa nella vita?

Secondo quanto ha rivelato Francesca Gabbani a Domenica In sembra che non abbia avuto bisogno di guardarsi troppo intorno per trovare l’amore visto che Giulia è una sua collaboratrice. Nel corso di un’intervista rilasciata pochi giorni fa a Tv, Sorrisi e Canzoni ha poi rilanciato: “Se ero solo durante la quarantena? No, ero con Giulia, la mia compagna che è anche una mia collaboratrice. Siamo passati di colpo dai “firmacopie” al ritrovarci nella nostra dimensione casalinga, che è stata serena. È stato un bel test per tante coppie”. A quanto pare i due hanno superato il testo e questa volta Francesco Gabbani salirà sul palco dell’Artiston con un sorriso diverso dopo un anno che è stato casalingo e sereno anche grazie alla presenza della sua Giulia.



