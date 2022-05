Giulia, figlia disconosciuta da Paolo Mengoli/ “Eravamo una famiglia normale, poi…”

Giulia, la figlia disconosciuta di Paolo Mengoli

Giulia è la figlia disconosciuta da Paolo Mengoli. Quest’ultimo, nel 2020, nel corso di un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso, raccontò di aver scoperto che la ragazza che aveva sempre pensato fosse sua figlia, in realtà, non lo era. Dopo le parole di Paolo Mengoli, Giulia, ai microfoni di Storie Italiane, ad Eleonora Daniele, raccontò la propria versione dei fatti, spiegando di essere cresciuta in una normale famiglia in cui, ad un certo punto, i genitori non vanno più d’accordo.

“Eravamo una famiglia normale, con alti e bassi, ho anche dei bei ricordi con lui. Mi mancava, gli volevo bene. A un certo punto, avevo 22 anni, ero matura per capire che le cose non stavano andando e ho detto a mia madre che era giusto separarsi se non si era felici. Ho cercato di avere dei buoni rapporti con tutti e due”, ha raccontato Giulia nel 2020 a Storie Italiane come riportato da Il Fatto Quotidiano.

Giulia, figlia disconosciuta da Paolo Mengoli: “Mi è crollato il mondo addosso”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Storie Italiane nel 2020, Giulia raccontò di aver scoperto attraverso una lettera di dover portare il cognome della madre. “Una mattina sono scesa di casa, sono andata alla posta, ho aperto una lettere che diceva che da quel momento in poi mi sarei chiamata con il cognome di mia madre. Mi è crollato il mondo addosso“, spiegò ancora ad Eleonora Daniele.

Oggi, mercoledì 25 maggio, Paolo Mengoli, è ospite di Serena Bortone all’interno della nuova puntata di Oggi è un altro giorno. La conduttrice parlerà anche di Giulia?

