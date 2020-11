Giulia, figlia disconosciuta Paolo Mengoli/ “Mi porto questo dolore da 10 anni…”

Dopo la battaglia in tribunale, quella in tv. Si consuma così il rapporto tra Paolo Mengoli e la figlia Giulia. L’uomo ha scoperto anni fa di non essere il padre biologico della ragazza, che ha poi disconosciuto. Lo ha raccontato in tv, prima a Storie Italiane e quindi a Domenica Live. Ma il racconto fornito dalla (ex) figlia Giulia è utile per comprendere alcuni aspetti di questa vicenda che presenta ancora molti lati oscuri. La ragazza in un’intervista registrata per il programma di Eleonora Daniele ha spiegato di aver scoperto di essere stata disconosciuta dal padre con una lettera in cui le veniva comunicato che non aveva più il cognome Mengoli. Così le è crollato il mondo addosso, ma nonostante ciò dice di sentirsi ancora sua figlia, perché del resto è stata cresciuta come tale per 22 anni dal cantante. Ma la ragazza è poi intervenuta a sorpresa in diretta a Storie Italiane dallo studio del suo avvocato, cercando di evitare un confronto diretto con quello che considerava suo padre.

GIULIA, FIGLIA PAOLO MENGOLI: “PARLO DOPO 10 ANNI…”

La vicenda è tutt’altro che chiusa. Del resto, Giulia ha lanciato un’accusa pesante al padre: starebbe usando questa dolorosa vicenda per avere i riflettori puntati nuovamente su di sé. «Deve pagare per quello che mi ha fatto», ha anche aggiunto. La ragazza si è detta, infatti, delusa per le rivelazioni fatte in tv da Paolo Mengoli, il quale a distanza di tanti anni ha portato alla luce una vicenda che evidentemente ha fatto male a molti e che la ragazza preferiva rimanesse lontana dalle telecamere. «Sono stata costretta a intervenire, dopo 10 anni. Sono 10 anni che questa è una storia che mi porto dentro», ha raccontato la donna ai microfoni di Storie Italiane nei giorni scorsi, rivendicando la sua verità. Ma sono tante ancora le cose che potrebbero emergere, stando anche a quanto rivelato da Barbara D’Urso in vista della nuova puntata di Domenica Live. E poi c’è Eleonora Daniele che prima di interrompere il collegamento con la ragazza le ha promesso che le avrebbe mandato una lunga lettera.



