Giulia, figlia Massimiliano Gallo/ L’ex moglie Anna: “L’affetto è rimasto”

Giulia, chi è la figlia di Massimiliano Gallo

Massimiliano Gallo sarà ospite a “Oggi è un altro giorno”, in onda martedì 13 dicembre alle 14.05 su Rai 1 e condotto da Serena Bortone. L’attore è tra i protagonisti di “Filumena Marturano“, in onda il prossimo 20 dicembre su Rai 1. Lo scorso 3 dicembre Massimiliano Gallo ha sposato la compagna Shalana Santana. Per l’attore il matrimonio con l’attrice brasiliana è il secondo. Dal primo con Anna, una donna lontana dal mondo dello spettacolo, è nata la figlia Giulia nel 1997. Intervistato un paio d’anni fa dal settimanale DiPiù, Gallo ha parlato dell’ex moglie: “Diciamo che per vivere in serenità, se ci sono soprattutto dei figli, alla base ci deve essere il rispetto, e questo c’è. Ma non solo. La mia ex moglie era la fidanzatina di quando ero piccolo […]. Abbiamo passato la vita insieme. E, anche se poi l’amore è finito, l’affetto è rimasto, quello ci sarà sempre e saremo sempre legati per crescere nostra figlia”.

Black Blues Brothers, chi sono/ Hanno conquistato Papa Francesco e Re Carlo III

Massimiliano Gallo: l’ex moglie Anna

Massimiliano Gallo è molto legato alla figlia Giulia, che appare spesso sui profili social del padre. “Auguri amore mio… Sei una piccola donna oramai, sei il mio orgoglio… il cuore mio”, ha scritto l’attore in occasione dell’ultimo compleanno della figlia. Nel 2019 in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Massimiliano Gallo ha paragonato il rapporto con la figlia Giulia a quello tra il suo personaggio Pietro e la figlia Valentina nella serie Imma Tataranni. L’attore ha dichiarato: “Anch’io sono papà di una ragazza che ha 17 anni e il rapporto con la mia Giulia è proprio come quello tra Pietro e la sua Valentina”. Massimiliano ha sposato Anna nel 1992, ma non si sa precisamente quando il matrimonio tra loro è naufragato. La figlia Giulia era tra i pochissimi presenti al matrimonio del padre con Shalana Santana.

LEGGI ANCHE:

Carlo Rambaldi, come è morto/ Tre volte premio Oscar per gli effetti specialiDaniela Rambaldi, figlia del premio Oscar Carlo Rambaldi/ "E.T.? Brutto ma simpatico"

© RIPRODUZIONE RISERVATA